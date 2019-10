Wie du an Autofahrern erkennst, in welchem Kanton du dich befindest – 7 Beispiele

Spass

Der Schweizer Kantönligeist ist Kulturgut – und dementsprechend in jeglichen Situationen spürbar. Nebst Dialekten schlägt sich die Kantonszugehörigkeit auf den Schweizer Strassen am offensichtlichsten nieder.

Die Schweiz ist klein und überschaubar, doch kaum fährst du 50 Kilometer in die Himmelsrichtung deiner Wahl, scheint die Kultur bereits eine andere zu sein – zumindest was das Fahrverhalten auf der Strasse betrifft. Und natürlich ist für uns alle klar: «Nur in ‹unserem› Kanton fährt man anständig».

Mit der Klischeekanone am Anschlag haben wir uns willkürlich sieben Kantone vorgenommen und versucht, das Latente greifbar zu machen. Findest du heraus, von welchem Kanton wir sprechen?

Wenn du dir selber Dinge sagst, wie ...

...

...

... und dich dabei innerlich so fühlst ...

... dann kannst du getrost davon ausgehen, dass du in jenem Kanton bist, der dieses Nummernschild hervorgebracht hat: gif: watson / keystone

Wenn du Situationen wie diese an Lichtsignalen beobachten kannst ... Bild: watson / shutterstock

... und Dinge wie diese im Rückspiegel siehst, wenn du genau 50 km/h in einer 50er-Zone fährst ... bild: watson / shutterstock

... dann bist du mit grosser Wahrscheinlichkeit im Kanton mit Nummernschildern wie diesem: Gif: watson / keystone

Wenn du in einem Mittelklassewagen links abbiegen willst und die entgegenkommenden Autos dich (metaphorisch) so ansehen ... gif: watson / shutterstock / unsplash

gif: watson / keystone

Wenn du Dinge wie diese wahrnimmst ... Bild: watson / shutterstock

... diese analysierst ... bild: shutterstock

und Anomalien wie diese bemerkst ... bild: watson / shutterstock

... dann fährst du mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Kanton, der hinter diesem Nummernschild steht: Gif: watson / keystone

Wenn du an einen Kreisel heranfährst, dem einheimischen Auto im Kreisel den Vortritt lässt und bei diesem so etwas siehst ... gif: watson / pixabay

... dann bist du ziemlich sicher im Ursprungskanton dieses Nummernschildes: gif: watson / keystone

Wenn die Autofahrer, die dich umgeben, tendenziell so aussehen ...

... und diese Haltung durch regelmässig wiederkehrende Situationen wie diese erst erklärbar werden ... gif: watson / shutterstock

... dann wirst du dich wohl im Kanton mit diesem Nummernschild befinden: gif: watson / keystone

Wenn du nur einen Teil des Nummernschilds siehst, der so aussieht ... Bild: KEYSTONE

... dann sieht der Rest des Schilds mit Sicherheit (ungefähr) so aus: gif: watson / keystone

