7 (nicht ganz ernst gemeinte) Tipps für deine perfekte Work-Life-Balance

Die Arbeitswelt ist in stetigem Wandel und der Mensch wandelt mit. So sind Home Office, Digital Detox und eben Work-Life-Balance die Begriffe unserer Generation. Letztere soll insbesondere gross geschrieben werden. Da wollen wir natürlich helfen.

Einverstanden, am einfachsten wäre es ja, wenn man entweder das «Life» vom «Work» sauber trennen, oder aber die beiden Komponenten in harmonischen Einklang bringen könnte. Klingt super, in der Praxis aber ein Glück, das ein gefühlter Promille-Anteil der Arbeitnehmerschaft geniesst.

Darum haben wir uns für euch alternative, weniger utopische Tipps überlegt, wie ihr einen Job (der jetzt halt vorerst nicht wie die Faust aufs Auge zu eurem Lebensstil passt) und euer Privatleben einigermassen schmerzfrei unter einen Hut kriegt. Kann allerdings Spuren von Sarkasmus enthalten.

Dampf ablassen: bild: watson / shutterstock

Und das Kind ungeschönt beim Namen nennen: bild: watson / shutterstock

Unser Tipp: Öffne dein «Life» auch für die «Work»-Aspekte deines Lebens, um Homogenität zu erzeugen

Für alles offen bleiben: bild: watson / shutterstock

Und sich nicht verunsichern lassen: bild: watson / shutterstock

Unser Tipp: Hauche deinem «Work» im Gegenzug aber auch ein wenig «Life» ein

Im Büro Ruhe bewahren: Bild: watson / shutterstock

Noch mehr Ruhe bewahren: bild: watson / shutterstock

Zur Ruhe selbst werden: bild: watson / shutterstock

Im Privaten in die Traufe geraten: bild: watson / shutterstock

Reagieren: bild: watson / shutterstock

Von Ruhe profitieren: bild: watson / shutterstock

Unser Tipp: Horte mühsame «Work»-Tasks sorgsam, damit du mit ihnen im richtigen Moment dein stockendes soziales «Life» ausbalancieren kannst

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Unser Tipp: Balanciere nervtötende «Work»-Elemente mit kleinen Lektionen in Sachen «Life» aus

Das «Problem»: bild: watson / shutterstock

Die Erklärung: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Unser Tipp: Setze flexible Prioritäten zwischen «Work» und «Life», um sich ändernden Lebens Gefühlsumständen anpassen zu können

Die Metapher: bild: watson / shutterstock

Die Essenz: bild: watson / shutterstock

Das (einzig logische) Resultat: bild: watson / shutterstock

Lass dir (mittels genialer Gleit-Metapher) gleitende Arbeitszeiten zusichern, um spontaner zwischen «Work»- und «Life»-Mode hin- und her zu switchen

Die Umsetzung: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Unser Tipp: Erledige – nach Erringen gleitender Arbeitszeiten – jene «Work»-Aspekte zuhause, die am ehesten mit deinem «Life» vereinbar sind

