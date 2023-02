25 Menschen, die mit einfachsten Mitteln handwerklich kreativ sind

Dieser Riesenpenis bringt ein ganzes Dorf in der Romandie zum Lachen

«Papa, komm mal her, da ist ein grosser Penis gegenüber der Schule.» Mit diesen Worten, die man wohl nur einmal im Leben hört, wurde der Vater eines Schülers am Mittwochnachmittag in Daillens (einem Dorf zwischen Lausanne und Yverdon) aus seiner Siesta gerissen. Nach einigem Gelächter beschloss er dennoch, nachzusehen, ob sein Sohn die Wahrheit sagte. So kam es, dass er sich Auge in Auge mit einem in den Himmel ragenden Geschlechtsteil wiederfand.