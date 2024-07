Heisse Männer sehen aus wie Nagetiere? Also: Wähle den absoluten Super-Hottie! 🔥

Wir erklären dir auf die Schnelle das «Hot Rodent Men»-Phänomen. Und dann wollen wir natürlich wissen, wer der Über-Hottie ist!

Als «Hot Rodent Men» werden seit geraumer Zeit Männer zusammengefasst, die heiss sind, aber – oder vor allem, weil sie – gleichzeitig an Nagetiere erinnern.

Klassische Schönheitsideale sind zumindest für den Moment passé. Wo bis anhin eine markante Kiefer-Partie und Symmetrie als überaus männlich und schön galten, stehen nun ein kleines Kinn und asymmetrische Züge im Fokus. Auch ein spitzes Näschen und grosse Zähne sind neuerdings sehr sexy. Grosse oder abstehende Ohren? Hot, hot, hot!

Als Sexsymbol nennt die TikTok-Generation etwa «Bridgerton»-Star Luke Newton ...

... Schauspieler Adam Driver ....

... Barry Keoghan ...

... oder Jeremy Allen White.

Ins Rollen kam der Trend nach einer Debatte über den Film «Challengers».

Eine Szene, in der Schauspielerin Zendaya mit ihren Kollegen Josh O’Connor und Mike Faist auf dem Bett sitzt, erinnerte eine Userin auf X an Ratte Roddy (aus «Flutsch und Weg») und Stuart Little. Im besten Sinne.

Nager sind also «heiss»? Cool!

Zeit, den absoluten Super-Hottie zu küren!

