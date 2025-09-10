wechselnd bewölkt13°
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes (mit Sergio)

Sergio Minnig
Vor 3 Jahr hän ich der PiDi tärfu übernäh und machus hitu nu genau so gäru wie am erschtu Tag. Ich fröjiu mi uber fast jede va ew wa sit de uf der Reis derbi isch! Uf ganz vil witeri Jahr.
🖤

Und jetzt zum Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Kind kackt in die Windel

So soll das Werk heissen:
Baby Dump

Die Idee kam von:
Gopfridsenkel

Ich habe leider statt «Kind kackt in die Windel» «Kind kackt Windeln» gelesen, als ich das Titelbild schon fertig hatte. Sorry dafür ...
Bild
bild: watson/shutterstock
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.09.2025 07:00
Flachwitz 1
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Kapiiiisch
Leser-Kommentar von Kapiiiisch
03.09.2025 08:32
Auf die nächsten 10 glücklichen Jahre!
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Itchy
Leser-Kommentar von Itchy
03.09.2025 10:22
🥊🥊
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.09.2025 06:59
Guten Morgen Sergio, guten Morgen allerseits, Merci vielmals für die akkuraten, vielseitigen Memes. 🤗👍🎊 Zudem geniales Titelbild der schwimmende Schwan auf dem Härdöpfustockseeli. 😂😇
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.09.2025 07:05
👍
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
03.09.2025 09:42
Mein Humor ist kapputt
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
03.09.2025 06:58
With glowing hearts we see thee rise, The True North strong and free!
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
03.09.2025 07:09
😅
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Itchy
Leser-Kommentar von Itchy
03.09.2025 10:18
Ja dänn...
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
03.09.2025 06:56
Hmmm?
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.09.2025 07:41
🐑
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
03.09.2025 05:33
Wer Heinrich Hoffmanns "Struwelpeter" noch kennt... hier die Neuauflage für digital Native.
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.09.2025 07:38
Hallo, Bot!
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
03.09.2025 07:23
🫠
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
03.09.2025 05:36
Bitz Blackdump.
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
03.09.2025 07:40
TFA
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Bild
Clandestino
Leser-Kommentar von Clandestino
03.09.2025 07:40
🤷🏻‍♂️
Zu: Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
bild: internet

Ich, wie ich versuche, einen Picdump mit 50 Bildern zu erstellen, der keinen der Tausenden von Menschen auf watson verärgert oder beleidigt.

Gib nicht auf!

Bild
Bild: imgur

Wenn du bei der Arbeit bist und versuchst positiv zu bleiben.

Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert.

Bild
Bild: imgur

Habe kein Telefon, muss daher die Mikrowelle als Wecker benutzen.

Ein klassischer Dad-Joke.

Bild
Bild: instagram

Damit ist die Diskussion neu lanciert.

Bild
Bild: imgur

Wenn man darüber nachdenkt, kennen Gorillas keine Bodybuilding-Techniken, daher haben wir wahrscheinlich noch nie einen mit voller Kraft gesehen.

Ich hatte die Geschichte irgendwie anders in Erinnerung.

Bild
Bild: imgur

Und er war immer noch hungrig.

Sowas ist immer mega spannend.

Bild
Bild: imgur

KI zeigt, wie Jack Dawson aussehen würde, wenn er nicht auf der Titanic gestorben wäre.

Er ist so naiv.

Bild
bild: imgur

Ich, nehme meine Schlüssel.
Mein Hund: Wohin gehen wir, Bro?

Als die Welt noch in Ordnung war.

Bild
Bild: imgur

Erinnert ihr euch noch an diese wunderbare Zeit?

Auch nach 1000 Mal immer noch ein cooles Gefühl.

Bild
Bild: imgur

Wie ich mich fühle, wenn ich auf meine Kopfhörer tippe, um einen Song zu überspringen.

Ich mag Gary.

Bild
Bild: imgur

Childish Gambino und Drake.
Mein Onkel Ray und meine Tante Lisa. Wen interessierts?

Es passiert jedes Mal.

Bild
Bild: imgur

*an einem Fremden vorbeigehen*
Mein Gehirn: Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht!
Ich:

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Wie man ein Eis am Stiel in einem Raum voller Männer isst.

Mit Lächeln machst du nie etwas falsch.

Bild
bild: imgur

Wie ich dich anlächle, weil ich nichts von dem gehört habe, was du gerade gesagt hast.

Oh Gott ...

Bild
Bild: imgur

Therapeut: Billie Buscemi existiert nicht – er kann dir nichts antun.
Billie Buscemi:

Wow, das wäre mega!

Bild
Bild: imgur

Ich brauche nur zwei 6-monatige Urlaube pro Jahr und dann geht es mir gut (bezahlt).

Es wird fieser, je länger du darüber nachdenkst.

Bild
Bild: imgur

Es ist unfair, dass die Fotoqualität umso besser wird, je älter ich werde.

Blackdump und Schmuddeldump in einem.

Bild
Bild: imgur

Frau vor Vergewaltiger durch homosexuellen Vergewaltiger gerettet, der den Vergewaltiger vergewaltigte.
Es gibt immer einen grösseren Fisch.​

Essen ... 🥰

Bild
Bild: imgur

Was macht dich glücklich?
Ich:

Ein Klassiker.

Bild
Bild: imgur

Vater: Füll das Formular sorgfältig aus. Wir haben nur eins.
Ich:

Welches ist euer Favorit?

Bild
Bild: imgur

Ich bin dankbar für all die verschiedenen Arten, wie wir Kartoffeln essen können.

Wer ist auch schon etwas älter?

Bild
bild: imgur

Erinnerst du dich noch daran, als Technik einfach funktionierte? Keine Anmeldungen, keine Downloads, einfach Plug-and-Play. Einfachere Zeiten.

Spürst du den Glibber?

Bild
Bild: instagram

Wenn du nasses Essen im Spülbecken anfasst.

Es ist tatsächlich genau dieser Blick.

Bild
Bild: imgur

Wenn du hungrig bist und jemand versucht, witzig zu sein.

Falls du dich auch schon mal gefragt hast:

Bild
bild: imgur

Der Laptop wurde 1981 erfunden.
Menschen im Jahr 1980...

In Echt vielleicht sogar noch etwas penetranter.

Bild
bild: imgur

Mein Ehemann.
Das sanfte Leuchten meines Kindle um 3 Uhr morgens.

*badumtss*

Bild
Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch.

Es ist jedes Mal so brutal.

Bild
Bild: imgur

Wenn die Waschmaschine und der Trockner ihre Arbeit erledigt haben und du an der Reihe bist:

Das hat sie definitiv!

Bild
Bild: INSTAGRAM

Sie hat gerade Halloween für die nächsten zehn Jahre gewonnen.

Muss wirklich schwierig sein.

Bild
Bild: imgur

Mein erstes Jahr als Therapeutin: Ich werde darauf achten, während allen Sitzungen mit meinen Klienten einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren.
Mein zweites Jahr als Therapeutin:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

Die PiDi-Memes Teil 2:

