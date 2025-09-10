Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio

Vor 3 Jahr hän ich der PiDi tärfu übernäh und machus hitu nu genau so gäru wie am erschtu Tag. Ich fröjiu mi uber fast jede va ew wa sit de uf der Reis derbi isch! Uf ganz vil witeri Jahr.

🖤



Und jetzt zum Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Kind kackt in die Windel

So soll das Werk heissen:

Baby Dump



Die Idee kam von:

Gopfridsenkel



Ich habe leider statt «Kind kackt in die Windel» «Kind kackt Windeln» gelesen, als ich das Titelbild schon fertig hatte. Sorry dafür ...

bild: watson/shutterstock

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Ich, wie ich versuche, einen Picdump mit 50 Bildern zu erstellen, der keinen der Tausenden von Menschen auf watson verärgert oder beleidigt.

Gib nicht auf!

Wenn du bei der Arbeit bist und versuchst positiv zu bleiben.

Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert.

Habe kein Telefon, muss daher die Mikrowelle als Wecker benutzen.

Ein klassischer Dad-Joke.

Damit ist die Diskussion neu lanciert.

Wenn man darüber nachdenkt, kennen Gorillas keine Bodybuilding-Techniken, daher haben wir wahrscheinlich noch nie einen mit voller Kraft gesehen.

Ich hatte die Geschichte irgendwie anders in Erinnerung.

Und er war immer noch hungrig.

Sowas ist immer mega spannend.

KI zeigt, wie Jack Dawson aussehen würde, wenn er nicht auf der Titanic gestorben wäre.

Er ist so naiv.

Ich, nehme meine Schlüssel.

Mein Hund: Wohin gehen wir, Bro?



Als die Welt noch in Ordnung war.

Erinnert ihr euch noch an diese wunderbare Zeit?

Auch nach 1000 Mal immer noch ein cooles Gefühl.

Wie ich mich fühle, wenn ich auf meine Kopfhörer tippe, um einen Song zu überspringen.



Ich mag Gary.

Childish Gambino und Drake.

Mein Onkel Ray und meine Tante Lisa. Wen interessierts?

Es passiert jedes Mal.

*an einem Fremden vorbeigehen*

Mein Gehirn: Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht!

Ich:

¯\_(ツ)_/¯

Wie man ein Eis am Stiel in einem Raum voller Männer isst.

Mit Lächeln machst du nie etwas falsch.

Wie ich dich anlächle, weil ich nichts von dem gehört habe, was du gerade gesagt hast.

Oh Gott ...

Therapeut: Billie Buscemi existiert nicht – er kann dir nichts antun.

Billie Buscemi:

Wow, das wäre mega!

Ich brauche nur zwei 6-monatige Urlaube pro Jahr und dann geht es mir gut (bezahlt).

Es wird fieser, je länger du darüber nachdenkst.

Es ist unfair, dass die Fotoqualität umso besser wird, je älter ich werde.

Blackdump und Schmuddeldump in einem.

Frau vor Vergewaltiger durch homosexuellen Vergewaltiger gerettet, der den Vergewaltiger vergewaltigte.

Es gibt immer einen grösseren Fisch.​

Essen ... 🥰

Was macht dich glücklich?

Ich:

Ein Klassiker.

Vater: Füll das Formular sorgfältig aus. Wir haben nur eins.

Ich:

Welches ist euer Favorit?

Ich bin dankbar für all die verschiedenen Arten, wie wir Kartoffeln essen können.

Wer ist auch schon etwas älter?

Erinnerst du dich noch daran, als Technik einfach funktionierte? Keine Anmeldungen, keine Downloads, einfach Plug-and-Play. Einfachere Zeiten.

Spürst du den Glibber?

Wenn du nasses Essen im Spülbecken anfasst.

Es ist tatsächlich genau dieser Blick.

Wenn du hungrig bist und jemand versucht, witzig zu sein.

Falls du dich auch schon mal gefragt hast:

Der Laptop wurde 1981 erfunden.

Menschen im Jahr 1980...

In Echt vielleicht sogar noch etwas penetranter.

Mein Ehemann.

Das sanfte Leuchten meines Kindle um 3 Uhr morgens.



*badumtss*

Funktioniert nur auf Englisch.

Es ist jedes Mal so brutal.

Wenn die Waschmaschine und der Trockner ihre Arbeit erledigt haben und du an der Reihe bist:

Das hat sie definitiv!

Sie hat gerade Halloween für die nächsten zehn Jahre gewonnen.

Muss wirklich schwierig sein.

Mein erstes Jahr als Therapeutin: Ich werde darauf achten, während allen Sitzungen mit meinen Klienten einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren.

Mein zweites Jahr als Therapeutin:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

