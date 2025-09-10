Das sollte es beinhalten:
Kind kackt in die Windel
So soll das Werk heissen:
Baby Dump
Die Idee kam von:
Gopfridsenkel
Ich, wie ich versuche, einen Picdump mit 50 Bildern zu erstellen, der keinen der Tausenden von Menschen auf watson verärgert oder beleidigt.
Wenn du bei der Arbeit bist und versuchst positiv zu bleiben.
Habe kein Telefon, muss daher die Mikrowelle als Wecker benutzen.
Wenn man darüber nachdenkt, kennen Gorillas keine Bodybuilding-Techniken, daher haben wir wahrscheinlich noch nie einen mit voller Kraft gesehen.
Und er war immer noch hungrig.
KI zeigt, wie Jack Dawson aussehen würde, wenn er nicht auf der Titanic gestorben wäre.
Ich, nehme meine Schlüssel.
Mein Hund: Wohin gehen wir, Bro?
Erinnert ihr euch noch an diese wunderbare Zeit?
Wie ich mich fühle, wenn ich auf meine Kopfhörer tippe, um einen Song zu überspringen.
Childish Gambino und Drake.
Mein Onkel Ray und meine Tante Lisa. Wen interessierts?
*an einem Fremden vorbeigehen*
Mein Gehirn: Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht!
Ich:
Wie man ein Eis am Stiel in einem Raum voller Männer isst.
Wie ich dich anlächle, weil ich nichts von dem gehört habe, was du gerade gesagt hast.
Therapeut: Billie Buscemi existiert nicht – er kann dir nichts antun.
Billie Buscemi:
Ich brauche nur zwei 6-monatige Urlaube pro Jahr und dann geht es mir gut (bezahlt).
Es ist unfair, dass die Fotoqualität umso besser wird, je älter ich werde.
Frau vor Vergewaltiger durch homosexuellen Vergewaltiger gerettet, der den Vergewaltiger vergewaltigte.
Es gibt immer einen grösseren Fisch.
Was macht dich glücklich?
Ich:
Vater: Füll das Formular sorgfältig aus. Wir haben nur eins.
Ich:
Ich bin dankbar für all die verschiedenen Arten, wie wir Kartoffeln essen können.
Erinnerst du dich noch daran, als Technik einfach funktionierte? Keine Anmeldungen, keine Downloads, einfach Plug-and-Play. Einfachere Zeiten.
Wenn du nasses Essen im Spülbecken anfasst.
Wenn du hungrig bist und jemand versucht, witzig zu sein.
Der Laptop wurde 1981 erfunden.
Menschen im Jahr 1980...
Mein Ehemann.
Das sanfte Leuchten meines Kindle um 3 Uhr morgens.
Funktioniert nur auf Englisch.
Wenn die Waschmaschine und der Trockner ihre Arbeit erledigt haben und du an der Reihe bist:
Sie hat gerade Halloween für die nächsten zehn Jahre gewonnen.
Mein erstes Jahr als Therapeutin: Ich werde darauf achten, während allen Sitzungen mit meinen Klienten einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren.
Mein zweites Jahr als Therapeutin: