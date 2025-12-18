Bild: reddit/watson

Wer will schon «ZH 11», wenn er SOWAS haben könnte?

Und hier nun: Ein paar lustige Autoschilder aus dem Ausland, die so viel besser sind als unsere.

Ja, ja, «ZH 11» ist ein nettes Nummernschild. Aber gleich über eine Viertelmillion Franken für ein Autokennzeichen hinblättern?

Im nahen und fernen Ausland, wo es neben Zahlen auch Buchstaben gibt, die fröhlich und kreativ aneinander gereiht werden können, gibt es WIRKLICH interessante Autokennzeichen.

Leider bleibt uns dieser Spass hierzulande verwehrt – aber träumen wird man ja wohl noch dürfen. Hier also ein paar Beispiele aus Europa und Übersee:

Nicht am Steuer, aber später gern, danke!

Dieser Lörracher ist wohl eher unfreiwillig lustig.

Bietet sich halt an, wenn man im Raum Rothenburg in Bayern lebt.

Ob sich das nach diesem Hilfeschrei ändern wird, bleibt fraglich.

Süss.

Okay, Herr oder Frau Mysteriös.

In der Tat.

Schwenken wir nun nach Amerika:

Das fragt man sich manchmal im Strassenverkehrt, ja.

Lassen wir einfach den Hund aus dem Spiel, der ist sicher nicht «dumm».

Manchmal passt nicht alles aufs Kennzeichen, da muss man ...

... eben kreativ werden.

Sehr raffiniert – ein Palindrom!

Vermutlich ein Gamer ...

Damit das auch grad geklärt ist.

Hier wird allenfalls etwas Fantasie vorausgesetzt.

Oh, for fuck's sake! – Ach, verdammt noch mal!

Ein netter Hinweis für die nächste Polizeikontrolle.

Kein Auto, aber auch gut zu wissen.

Na-na! Immer schön freundlich bleiben!

Plus Büsi.

Bitte nicht überfahren, ja?

Hach ... Blondinenwitze kommen wohl nie aus der Mode.

(sim)

