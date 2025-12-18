Nebel-1°
DE | FR
burger
Spass
Auto

ZH 11 für ein Vermögen versteigert – diese Autoschilder sind lustiger

Die lustigsten Autokennzeichen und Nummernschildern für Autos
Bild: reddit/watson

Wer will schon «ZH 11», wenn er SOWAS haben könnte?

Und hier nun: Ein paar lustige Autoschilder aus dem Ausland, die so viel besser sind als unsere.
18.12.2025, 05:1018.12.2025, 05:11

Ja, ja, «ZH 11» ist ein nettes Nummernschild. Aber gleich über eine Viertelmillion Franken für ein Autokennzeichen hinblättern?

Autonummer «ZH 11» für 262'000 Franken versteigert

Im nahen und fernen Ausland, wo es neben Zahlen auch Buchstaben gibt, die fröhlich und kreativ aneinander gereiht werden können, gibt es WIRKLICH interessante Autokennzeichen.

Leider bleibt uns dieser Spass hierzulande verwehrt – aber träumen wird man ja wohl noch dürfen. Hier also ein paar Beispiele aus Europa und Übersee:

Nicht am Steuer, aber später gern, danke!

Lustige Autokennzeichen
Bild: facebook

Dieser Lörracher ist wohl eher unfreiwillig lustig.

Lustige Autokennzeichen
Bild: input: watson user

Bietet sich halt an, wenn man im Raum Rothenburg in Bayern lebt.

Bild
bild: facebook

Ob sich das nach diesem Hilfeschrei ändern wird, bleibt fraglich.

Lustige Autokennzeichen
Bild: imgur

Süss.

Bild
bild: facebook

Okay, Herr oder Frau Mysteriös.

Interessantes Auto Kennzeichen
Bild: reddit

In der Tat.

auto autokennzeichen kennzeichen
bild: lustigekennzeichen

Schwenken wir nun nach Amerika:

Das fragt man sich manchmal im Strassenverkehrt, ja.

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Lassen wir einfach den Hund aus dem Spiel, der ist sicher nicht «dumm».

Bild
bild: reddit

Manchmal passt nicht alles aufs Kennzeichen, da muss man ...

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

... eben kreativ werden.

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Sehr raffiniert – ein Palindrom!

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Vermutlich ein Gamer ...

Bild
bild: reddit

Damit das auch grad geklärt ist.

Die lustigsten Autokennzeichen
Bild: reddit

Hier wird allenfalls etwas Fantasie vorausgesetzt.

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Oh, for fuck's sake! – Ach, verdammt noch mal!

Ein netter Hinweis für die nächste Polizeikontrolle.

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Kein Auto, aber auch gut zu wissen.

Lustige Kennzeichen am Töff
Bild: reddit

Na-na! Immer schön freundlich bleiben!

Lustige Nummernschilder an Autos
Bild: reddit
Und nun: 17 hässige (und absurde) Autosticker von Wutbürgern

Plus Büsi.

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Bitte nicht überfahren, ja?

Lustige Autokennzeichen
Bild: reddit

Hach ... Blondinenwitze kommen wohl nie aus der Mode.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

(sim)

Mehr (oder weniger) Spass mit Autos:

17 politische Statements – als hässige (und ein bisschen lustige) Autoaufkleber
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Preis auf Rekordhoch: Solothurn versteigert Autonummer «SO 1»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So wird deine diesjährige Weihnachtsparty mit der Firma fantastisch
9 Dos (und 1 Don't).
Jährlich grüsst – zumindest in den meisten Unternehmen der Schweiz – das Weihnachtsfest mit der Firma. Hier gibt es nun zur Einstimmung Bilder von anderen rauschenden Partys – mit dazu passenden Benimmregeln, die du selbstverständlich ignorieren darfst und wirst. Weil du selber gross bist und bestimmt immer genau weisst, was du tust.
Zur Story