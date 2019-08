Spass

Der kürzeste IQ-Test der Welt hat nur 3 Fragen: Mehr als 80 Prozent scheitern



Der kürzeste IQ-Test der Welt hat nur 3 Fragen: Mehr als 80 Prozent scheitern



Bist du bereit, dir den Kopf zu zerbrechen? Dann mal los!



Ende Juli sorgte ein alter Test des MIT-Professors Shane Frederick für Aufsehen. Frederick hatte seinen IQ-Test, der lediglich drei Fragen enthält, bereits 2005 veröffentlicht. Der Test ging in der Menge der veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten jedoch unter, geisterte immer wieder durchs Netz – bis er im Hochsommer 2019 wieder einmal Bekanntheit erlangte.



Fredericks drei Fragen, um die Intelligenz des Befragten zu bestimmen, sind jedoch kein Kinkerlitzchen: Der Wissenschaftler legte die Fragen rund 3000 Teilnehmern vor – darunter auch Studenten der amerikanischen Elite-Universitäten Harvard und Yale. Lediglich 17 Prozent aller Prüflinge gelang es, alle drei Frage richtig zu beantworten.



Mehr als 80 Prozent scheiterten an dem Test

Mit seinem Test wollte Frederick den Unterschied zwischen schnellen Denkprozessen, die mit wenig bewusster Überlegung stattfinden, und solchen, die langsamer und reflektierender sind, aufzeigen. In seinem Aufsatz schrieb Frederick: « Die drei Fragen des Tests sind 'einfach' in dem Sinne, dass ihre Lösung leicht zu verstehen ist, wenn sie erklärt wird, doch das Erreichen der richtigen Antwort erfordert oft die Unterdrückung einer falschen Antwort, die einem 'impulsiv' in den Sinn kommt.»



Also, bereit?

Das sind die drei Fragen, die es zu lösen gilt:

1. Ein Schläger und ein Ball kosten insgesamt 1.10 Dollar. Der Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?

2. Wenn fünf Maschinen fünf Minuten brauchen, um fünf Dinge herzustellen, wie lange würden 100 Maschinen brauchen, um 100 Dinge herzustellen?

3. In einem See gibt es eine Stelle mit Seerosenblättern. Jeden Tag verdoppelt sich die Grösse der Stelle. Wenn es 48 Tage dauert, bis die Seerosenblätter den gesamten See bedecken, wie lange würde es dauern, bis die Blätter die Hälfte des Sees bedecken?

Und, weisst du die Antwort? Viele Prüflinge von Frederick waren sich sehr sicher – und antworteten bei den jeweiligen Fragen:

1. 10 Cent



2. 100 Minuten



3. 24 Tage



Alle Antworten sind jedoch falsch, wie Frederick schreibt. Die «impulsiven» Antworten sind in dem Test stehts die falschen Lösungen. Das hier sind die korrekten Antworten, die nur eine Minderheit der Befragten nennen konnten.



1. Hier ist die richtige Antwort 5 Cent.



Warum? Angenommen, der Ball kostet X. Dann kostet der Schläger $1 mehr, also kostet der Schläger: X + 1.

Also haben wir Ball + Schläger = X + (X + 1) = 1.1, weil sie zusammen $1.10 kosten.

Löst man die Klammern auf, hat man: 2X + 1 = 1.1,

dann stellt man die Gleichung um auf: 2X = 0.1,

daraus folgt also X = 0.05.

Das bedeutet, der Ball kostet fünf Cent und der Schläger kostet 1.05 Dollar.

2. Hier ist die richtige Antwort 5 Minuten.



Warum? Zunächst sollte klar sein: Wenn fünf Maschinen fünf Minuten brauchen, um fünf Dinge zu erstellen, dann braucht eine Maschine fünf Minuten, um ein Ding zu erstellen. Denn jede Maschine produziert ein Ding in fünf Minuten.

Wenn wir nun aber 100 Maschinen haben, die zusammen arbeiten, kann jede Maschine ein Ding in fünf Minuten erstellen.

Deshalb wird es die geforderten 100 Dinge in 5 Minuten geben.

3. Die richtige Antwort lautet 47 Tage.



Warum? Zunächst die Annahme: Jeden weiteren Tag verdoppelt sich die Grösse des Flecks.

Daraus folgt logisch: Jeden Tag, den man zurückdenkt, bedeutet, dass sich der Fleck halbiert. Also ist der See am Tag 47 halb voll."

Wer alle drei Fragen auf Anhieb korrekt beantwortet hat, darf sich sicher freuen: Ihm (oder ihr) ist es gelungen, den ersten Impuls zu unterdrücken und in Ruhe den Gesetzen der Logik zu folgen. Das ist durchaus ein Zeichen von Intelligenz.



Die eigene Intelligenz mit der anderer kann und sollte man mit Intelligenztests wie diesem jedoch nicht vergleichen. Äussere Faktoren, wie zum Beispiel die soziale und kulturelle Umwelt des Befragten, können Einfluss auf die Ergebnisse des Testergebnisses haben könnten.

