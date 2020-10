Spass

Videos

Clubs schliessen wegen Corona - das vermissen wir am Clubben am meisten



Video: watson/jara helmi

User Unser

«Einfach mal wieder ‹Scheisse bauen›» – das vermissen wir am Ausgang am meisten

Die Clubs müssen wieder schliessen. Bald ist es ein Jahr her, seit wir ohne Bedenken richtig feiern gehen konnten. Deshalb erinnern wir uns gerne zurück, was wir am meisten daran vermissen.

Team watson Team watson Folge mir Entfolgen

Wer im Februar früher von einer Party heim ging und sich dachte, «das nächste Mal bleib ich länger», rechnete wohl nicht damit, dass es sehr viel länger gehen wird, bis das nächste Mal kommt. Seit wir so richtig ohne Corona-Bedenken feiern gehen konnten, ist es bald ein Jahr her. Zeit also, uns mal zurückzuerinnern, wie es war und was wir daran am meisten vermissen.

Und bevor jetzt die «First-World-Problem»-Kommentierer kommen: Wir beschweren uns nicht, wir vermissen nur – das ist wohl noch erlaubt.

Was vermisst du am Ausgehen? Schreib es in die Kommentare!

Mehr Videos:

Video: watson/Simon Balissat, Emily Engkent

Video: watson

Video: watson/Lea Bloch

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Lustige Bilder: So ist es, einen Kater zu haben «Social Dis Dance» und 14 weitere Corona-Tänze Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter