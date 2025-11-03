recht sonnig
Rat der Weisen

«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»

03.11.2025, 10:04

Frage von Anila:

Hello!

Ich bin seit zwei Jahren Mutter eines wunderbaren Kindes und seit dieses auf der Welt ist, stille ich es. Es war ein harter Kampf, bis das Stillen endlich gut geklappt hat, für mich, aber auch für mein Baby. Wir mussten wirklich durchbeissen und nun funktioniert es prima, mein Kind wird satt, fühlt sich geborgen, schläft immer bei mir ein, alles super. Ich stille mein Kind vor allem abends noch in den Schlaf, weil ich merke, dass ihm das Sicherheit gibt und für mich stimmt das alles so. Ich vermisse es nicht, abends weg zu gehen, damit ich mal nicht stillen muss oder so.

Und jetzt kommen unsere Familie und unsere Freunde ins Spiel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, von wie vielen unterschiedlichen Menschen ich mir schon die Frage habe anhören müssen, WIE LANGE ich denn noch vorhabe zu stillen. Es würde doch jetzt mal reichen?! Das Kind wäre ja vollkommen VERWÖHNT.

Auf meine Frage hin, ob denn Kinder, die noch die Flasche bekommen zum Einschlafen auch verwöhnt sind, wissen sie dann natürlich keine Antwort. Dass das im Prinzip genau das Gleiche ist, einfach schlechter, das leuchtet ihnen nicht ein. Ich verstehe es nicht. Sind sie sauer, weil sie nicht so lange stillen wollten/konnten? Ist das so wie mit dem rauchen? Wenn jemand anderes auch raucht, dann ist es auf einmal gar nicht mehr sooo schlimm – der andere machts ja auch. Also wenn man selbst schon nach 3 Monaten die Flasche gibt, weil man keinen Bock hatte zu stillen, dann ist es auch gar nicht so schlimm, weil alle anderen machen es ja auch. Aber ich mache es halt nicht.

Ich habe mich wirklich lange und intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ich verstehe nicht, wie man nicht stillen will, wenn man es könnte. Und was ich auch nicht verstehe, wie man als Mann die Frechheit besitzt, eine Mutter zu fragen, wie lange sie ihr Kind noch stillen will. Es wäre ja 'pervers', wenn ein 2-Jähriger noch an der Brust der Mutter trinkt. Ich könnte mir wirklich die Haare raufen, ich finde das so schrecklich. Bitte sagt mir, dass ihr alle aufgeklärt seid und wisst, dass das natürlich ist.

Stillen ist Nähe. Vertrauen. Biologie. Und kein Grund, einer Mutter auf die Nerven zu gehen.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Jonas der doofe
03.11.2025 10:21registriert Juni 2020
Hallo Anila

Also ich weiss ja nicht genau, aber die Art und Weise wie du deine Frage stellst, empfinde ich schon als etwas harsch. Intressiert dich Meine Antwort als Mann und Vater überhaupt? Schliesslich bin ich ja ein Mann und kann dazu garnicht mitreden. Das ist so das Level wo du dich bewegst und das ist auch eher mühsam.

Ich finds schön, dass es für dich so passt und es jetzt klappt. Dann ist die Meinung aller anderen eigentlich garnicht mehr so wichtig.

Ich habe eher den Eindruck, dass du gekränkt bist, dass dir die Gesellschaft nicht genug huldigt. Eventuell mal daran gedacht?
avatar
so wie so
03.11.2025 10:22registriert Juli 2015
Wann ein Kind abgestillt wird, entscheiden Mutter und Kind oder die Natur. Bei dem Thema gehen die Meinungen weit auseinander. Deinem Text entnehme ich, dass du gegenüber anderen Mütter ebenfalls Vorurteile hast. Du äusserst dich herablassend gegenüber Frauen, die nur kurz oder gar nicht gestillt haben. Als würdest du dich überlegen fühlen und bist beleidigt, weil das nicht jeder anerkennt. Das finde ich persönlich schade. Wieso herrscht zwischen Müttern so ein Konkurrenzkampf? Das muss echt nicht sein.
avatar
Marjorie
03.11.2025 10:35registriert Mai 2021
Abstillen ist ein Abnabelungsprozess, den Du (noch) nicht bereit bist zu gehen. Die Menschen in deiner Umgebung weisen dich auf ihre Art darauf hin. Du fühlst dich angegriffen, weil dir mMn insgeheim bewusst ist, dass es an der Zeit wäre, du aber nicht willst.

Stillen ist grundsätzlich gut und das Beste für das Kind, im jetzigen Alter des Kindes jedoch gesundheitlich nicht mehr nötig.

Werde dir bewusst, dass es deine Aufgabe als Mutter ist, das Kind für das Leben vorzubereiten und Abnabelungen wichtig für das Kind sind und für Eltern durchaus schmerzhaft ist.
