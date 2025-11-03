Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»

Frage von Anila:

Hello!



Ich bin seit zwei Jahren Mutter eines wunderbaren Kindes und seit dieses auf der Welt ist, stille ich es. Es war ein harter Kampf, bis das Stillen endlich gut geklappt hat, für mich, aber auch für mein Baby. Wir mussten wirklich durchbeissen und nun funktioniert es prima, mein Kind wird satt, fühlt sich geborgen, schläft immer bei mir ein, alles super. Ich stille mein Kind vor allem abends noch in den Schlaf, weil ich merke, dass ihm das Sicherheit gibt und für mich stimmt das alles so. Ich vermisse es nicht, abends weg zu gehen, damit ich mal nicht stillen muss oder so.

Und jetzt kommen unsere Familie und unsere Freunde ins Spiel. Ihr könnt euch nicht vorstellen, von wie vielen unterschiedlichen Menschen ich mir schon die Frage habe anhören müssen, WIE LANGE ich denn noch vorhabe zu stillen. Es würde doch jetzt mal reichen?! Das Kind wäre ja vollkommen VERWÖHNT.

Auf meine Frage hin, ob denn Kinder, die noch die Flasche bekommen zum Einschlafen auch verwöhnt sind, wissen sie dann natürlich keine Antwort. Dass das im Prinzip genau das Gleiche ist, einfach schlechter, das leuchtet ihnen nicht ein. Ich verstehe es nicht. Sind sie sauer, weil sie nicht so lange stillen wollten/konnten? Ist das so wie mit dem rauchen? Wenn jemand anderes auch raucht, dann ist es auf einmal gar nicht mehr sooo schlimm – der andere machts ja auch. Also wenn man selbst schon nach 3 Monaten die Flasche gibt, weil man keinen Bock hatte zu stillen, dann ist es auch gar nicht so schlimm, weil alle anderen machen es ja auch. Aber ich mache es halt nicht.

Ich habe mich wirklich lange und intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ich verstehe nicht, wie man nicht stillen will, wenn man es könnte. Und was ich auch nicht verstehe, wie man als Mann die Frechheit besitzt, eine Mutter zu fragen, wie lange sie ihr Kind noch stillen will. Es wäre ja 'pervers', wenn ein 2-Jähriger noch an der Brust der Mutter trinkt. Ich könnte mir wirklich die Haare raufen, ich finde das so schrecklich. Bitte sagt mir, dass ihr alle aufgeklärt seid und wisst, dass das natürlich ist.

Stillen ist Nähe. Vertrauen. Biologie. Und kein Grund, einer Mutter auf die Nerven zu gehen.

