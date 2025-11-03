recht sonnig
DE | FR
burger
Leben
Technik

Haushalts-Roboter Neo von 1x macht deinen Haushalt für 16'000 Franken

Haushalts-Roboter Neo
Haushalts-Roboter Neo kostet 20'000 Dollar.Bild: 1x.tech

Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken

Das kalifornische Start-up 1X hat einen Roboter entwickelt, der bei Haushaltsarbeiten helfen soll. Die neue Arbeitshilfe ist aber nicht gerade günstig.
03.11.2025, 10:12

Im Netz kursieren zurzeit Videos eines neuartigen Roboters, der den Geschirrspüler einräumt, Wäsche faltet oder gar staubsaugt. Das Ganze sind aber nicht etwa Szenen aus einem Film, sondern echte Aufnahmen. Bei Roboter Neo handelt es sich um einen KI-gesteuerten Roboter des Technologie-Start-ups 1X. Neo ist seit dieser Woche auf dem Markt und könnte auch deinen Haushalt schmeissen – sofern du das nötige Kleingeld mitbringst.

@wallstreetjournal The 1X Neo is one of the first humanoid robots built for your home and is equipped with full AI software. But a company representative might need to peer into your home, via Neo’s camera eyes, to help get things done. Host/Columnist: @joannastern1 Producers: David Hall, Sean Havey, Paige Money #robot #ai #tech #future #wsj ♬ original sound - The Wall Street Journal

Der Roboter ist nämlich nicht gerade günstig. Die Haushaltshilfe kostet stattliche 16'000 Franken. Wer Neo nur mieten möchte, zahlt pro Monat 400 Franken. Geliefert wird er aber erst ab dem nächsten Jahr. Ab 2027 soll der Roboter auch in Europa angeboten werden.

Diese Arbeiten kann Neo verrichten

Neo sollte mit seinem Körper, der einem Menschen nachempfunden wurde, praktisch jede Art von Hausarbeit erledigen können. Ob aufräumen, putzen, Wäsche falten oder Besuch empfangen: Neo ist ein wahrer Allrounder. Mittels neuster KI-Technologie spricht Neo jede Sprache und kann sich auch auf spezifische Wünsche einstellen.

Wie ein Test einer Redaktorin des Wall Street Journal zeigt, läuft aber doch nicht alles so geschmiert. Neo braucht für die Aufgaben noch vergleichsweise lange. Um wenige Dinge in den Geschirrspüler zu verräumen, braucht der Roboter ganze fünf Minuten. Bei der Aufgabe, eine Walnuss zu knacken, scheitert der Roboter kläglich.

So wird der Roboter besser

Wie der Start-up-Gründer Bernt Børnich zum «Wall Street Journal» sagt, werde der Roboter aber mit der Zeit immer besser, je mehr Daten er bekomme. Das Ziel sei es, dass Neo die Aufgaben ganz alleine erledigen kann. Momentan hilft noch ein Mitarbeiter des Unternehmens, der mittels einer VR-Brille und einer Art Fernbedienung den Roboter steuert. Dieser kann dann aber auch sehen, was im Haushalt so vor sich geht. Dies könnte den einen oder anderen noch davon abschrecken, sich den Roboter anzuschaffen.

Jedoch haben Kunden die Möglichkeit, bestimmte Räume im Zuhause zu bestimmen, zu denen Neo keinen Zutritt hat. Auch Gesichter können unkenntlich gemacht werden.

(kek)

Test in Zürich: Dieser Roboter könnte dir bald das Essen bringen
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
18
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
Klimakillerin KI – was am Vorwurf dran ist und was nicht
Grönlandwale werden bis zu 200 Jahre alt – jetzt haben Forscher ihr Geheimnis geknackt
Der Grönlandwal lebt länger als jedes andere Säugetier und bekommt keinen Krebs. Forschende haben entschlüsselt, was ihn schützt. Ermöglichen die Erkenntnisse neue Therapien gegen Alterskrankheiten beim Menschen?
Es waren die Iñupiat, indigene Küstenbewohner Alaskas, die erstmals festgestellt hatten, dass Grönlandwale mindestens zwei Menschenleben lang leben müssen. Denn mehrere Generationen ihrer Waljäger sollen offenbar dem ein und demselben Grönlandwal begegnet sein. Tatsächlich hat die Wissenschaft später bestätigt: Die Riesentiere, die über 80 Tonnen wiegen können, werden mehr als 200 Jahre alt. Das ist länger als jedes andere bekannte Säugetier.
Zur Story