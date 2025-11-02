Einfach 16 Memes und Cartoons, die Linux-Jünger perfekt beschreiben 😉

Linux hat seine ganz normalen User, aber auch viele missionierende Eiferer, die selbst Zeugen Jehovas in den Schatten stellen. Mit einem sanftmütigen Augenzwinkern präsentieren wir die besten Linux-Jünger-Memes.

Mehr «Spass»

Vermutlich nicht ganz falsch

bild: Sticky Comics via devrant

Was Linux-User tun



Wie sich Linux-User gerne sehen

Der sympathische Underdog gegen die Tech-Monster? bild: @nixcraft

Wie Linux-Jünger Windows- und Mac-User sehen

Wie Windows-User Linux-User sehen

Kali, Ubuntu und Arch sind Linux-Distributionen. bild: @towernter

Wie Windows-User Linux-User wirklich sehen



bild: reddit

Wenn du einfach nur ungestört arbeiten möchtest

In jeder Firma gibt es diese eine Person

Das treffendste Meme im Internet​

Warum uns Linux-Gläubige manchmal an Veganer erinnern 😉

bild: @neverinstall

Linux-Apologet, wenn irgendetwas schiefläuft

Wenn Mac-User auf Linux umsteigen

(Neue) Linux-User so ...

Linux-Anhänger auf Social Media

Wie du in einem Internetforum in 30 Sekunden einen Linux-Fan findest 😉

Derweil beim Weihnachtsmann …

bild: interwebs

(oli)