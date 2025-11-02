Einfach 16 Memes und Cartoons, die Linux-Jünger perfekt beschreiben 😉
Linux hat seine ganz normalen User, aber auch viele missionierende Eiferer, die selbst Zeugen Jehovas in den Schatten stellen. Mit einem sanftmütigen Augenzwinkern präsentieren wir die besten Linux-Jünger-Memes.
Vermutlich nicht ganz falsch
Was Linux-User tun
Wie sich Linux-User gerne sehen
Wie Linux-Jünger Windows- und Mac-User sehen
Wie Windows-User Linux-User sehen
Wie Windows-User Linux-User wirklich sehen
Wenn du einfach nur ungestört arbeiten möchtest
In jeder Firma gibt es diese eine Person
Das treffendste Meme im Internet
Warum uns Linux-Gläubige manchmal an Veganer erinnern 😉
Linux-Apologet, wenn irgendetwas schiefläuft
Wenn Mac-User auf Linux umsteigen
(Neue) Linux-User so ...
Linux-Anhänger auf Social Media
Wie du in einem Internetforum in 30 Sekunden einen Linux-Fan findest 😉
Derweil beim Weihnachtsmann …
(oli)