Die lustigsten Memes, die Linux-User perfekt beschreiben

Einfach 16 Memes und Cartoons, die Linux-Jünger perfekt beschreiben 😉

Linux hat seine ganz normalen User, aber auch viele missionierende Eiferer, die selbst Zeugen Jehovas in den Schatten stellen. Mit einem sanftmütigen Augenzwinkern präsentieren wir die besten Linux-Jünger-Memes.
02.11.2025, 05:1502.11.2025, 05:15

Vermutlich nicht ganz falsch

Bild
bild: Sticky Comics via devrant

Was Linux-User tun

Bild
bild: reddit

Wie sich Linux-User gerne sehen

Der sympathische Underdog gegen die Tech-Monster?
Der sympathische Underdog gegen die Tech-Monster?bild: @nixcraft

Wie Linux-Jünger Windows- und Mac-User sehen

Bild
bild: reddit

Wie Windows-User Linux-User sehen

Kali, Ubuntu und Arch sind Linux-Distributionen.
Kali, Ubuntu und Arch sind Linux-Distributionen.bild: @towernter

Wie Windows-User Linux-User wirklich sehen

Bild
bild: reddit

Wenn du einfach nur ungestört arbeiten möchtest

Bild
bild: programmerhumor

In jeder Firma gibt es diese eine Person

Wenn Linux-User Gespräche beginnen mit: «I use Arch btw» (Übrigens, ich benutze Arch)
Wenn Linux-User Gespräche beginnen mit: «I use Arch btw» (Übrigens, ich benutze Arch)bild: reddit

Das treffendste Meme im Internet​

Bild
bild: @linuxopsys

Warum uns Linux-Gläubige manchmal an Veganer erinnern 😉

Bild
bild: @neverinstall

Linux-Apologet, wenn irgendetwas schiefläuft

Bild
bild: reddit

Wenn Mac-User auf Linux umsteigen

Bild
bild: reddit

(Neue) Linux-User so ...

Bild
bild: @christitustech

Linux-Anhänger auf Social Media

Bild
bild: @linux_memes

Wie du in einem Internetforum in 30 Sekunden einen Linux-Fan findest 😉

Bild
bild: via @WindowsCentral

Derweil beim Weihnachtsmann …

Bild
bild: interwebs

(oli)

Themen
100 lustige und skurrile Witze, die nur Nerds verstehen
1 / 102
100 lustige und skurrile Witze, die nur Nerds verstehen
Wenn du eine Pizza mit Radius z und der Dicke a hast, ist ihr Volumen V = Pi (z*z) a.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
