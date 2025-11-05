undfeiern an den WTA Finals in Riad. Zudem darf sich Rybakina bereits über den Halbfinaleinzug freuen.Im ersten Spiel des Tages gewann Rybakina überraschend überlegen gegen Iga Swiatek. Während die Polin den ersten Satz noch für sich entscheiden konnte, war Rybakina in der Folge deutlich überlegen. Die Kasachin sicherte sich den Sieg schliesslich in drei Sätzen mitIn der Partie zwischen den US-Amerikanerinnen Anisimova und Madison Keys gewann Anisimova klar mit. Damit ist Keys, die auch ihre erste Partie verlor, bereits ausgeschieden.Jelena Rybakina steht hingegen bereits sicher in den Halbfinals. Dies, weil sie als einzige Spielerin ihrer Gruppe bereits zweimal gewann.Am 5. November wird in der Partie zwischen Swiatek und Anisimova dann das zweite Halbfinalticket vergeben. Beide haben bisher einmal gewonnen. (lyn/sda)