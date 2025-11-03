freundlich11°
DE | FR
burger
Schweiz
Geld

Schweizer gewinnt im Lotto 300'000 Franken – und beansprucht Geld nicht

Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen

Die Loterie Romande ist auf der Suche nach einer Person, die in einem mit EuroMillions verbundenen Glücksspiel 300'000 Franken gewonnen hat. Der Gewinn erfolgte Anfang Oktober – beansprucht hat ihn noch niemand.
03.11.2025, 13:1703.11.2025, 13:17

Eine Schweizerin oder ein Schweizer sitzt derzeit wohl auf einem kleinen Vermögen, ohne es zu wissen. Die Loterie Romande sucht derzeit intensiv nach der Person, die am 8. Oktober 2025 beim Sonderziehungsspiel «EuroMillions mit Swiss Win Cash» 300'000 Franken gewonnen hat.

Personne n&amp;#039;a trouv
Die Loterie Romande sucht den Gewinner eines beträchtlichen Jackpots.Keystone

Der Schein, welcher den Gewinn einbrachte, wurde am 25. September an einer Verkaufsstelle in der Waadtländer Gemeinde Pully ausgestellt. Seither herrscht jedoch Funkstille: Der glückliche Gewinner hat sich bislang nicht gemeldet. Die Loterie Romande ruft daher alle Teilnehmenden auf, ihre Spielscheine an einer Verkaufsstelle überprüfen zu lassen.

Bei «EuroMillions mit Swiss Win Cash» handelt es sich um ein Wettbewerbsspiel, das zwischen dem 15. und dem 26. September durchgeführt wurde. Die 300'000 Franken in bar waren dabei der Hauptgewinn.

Interview
Wie es ist, den grössten Schweizer Lotto-Jackpot zu gewinnen: «Musste einen Whisky kippen»

Wer den Preis abgeräumt hat, muss seinen gewinnberechtigten Teilnahmeschein mit schriftlicher Angabe von Name, Vorname und Adresse an die Loterie Romande, CP 1013, 1001 Lausanne, senden. Danach wird der Glückspilz von der Loterie Romande mit weiteren Informationen kontaktiert.

Die gesuchte Person hat nun noch gut fünf Monate Zeit, den Gewinn für sich zu beanspruchen. Die Deadline ist der 8. April 2026 – wer seinen Gewinn bis sechs Monate nach der Ziehung nicht beantragt, verliert seinen Anspruch darauf. (dab/jah)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
3
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
4
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
5
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge +++ OKC dominiert schon wieder die NBA
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
5
QDH: Halloween-Huber hat nie Angst. Nur vor der fiesen Geografiefrage
Halloween-Party in Meilen ZH eskaliert – das Wichtigste in 3 Punkten
Am vergangenen Freitag hätte in Meilen ZH vom 31. Oktober auf den 1. November eine vermeintliche friedliche Halloween-Party stattfinden sollen. In einer Hütte oberhalb des Bahnhofs hatten Jugendliche die Feier organisiert.
Zur Story