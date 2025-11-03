Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen

Die Loterie Romande ist auf der Suche nach einer Person, die in einem mit EuroMillions verbundenen Glücksspiel 300'000 Franken gewonnen hat. Der Gewinn erfolgte Anfang Oktober – beansprucht hat ihn noch niemand.

Eine Schweizerin oder ein Schweizer sitzt derzeit wohl auf einem kleinen Vermögen, ohne es zu wissen. Die Loterie Romande sucht derzeit intensiv nach der Person, die am 8. Oktober 2025 beim Sonderziehungsspiel «EuroMillions mit Swiss Win Cash» 300'000 Franken gewonnen hat.

Die Loterie Romande sucht den Gewinner eines beträchtlichen Jackpots. Keystone

Der Schein, welcher den Gewinn einbrachte, wurde am 25. September an einer Verkaufsstelle in der Waadtländer Gemeinde Pully ausgestellt. Seither herrscht jedoch Funkstille: Der glückliche Gewinner hat sich bislang nicht gemeldet. Die Loterie Romande ruft daher alle Teilnehmenden auf, ihre Spielscheine an einer Verkaufsstelle überprüfen zu lassen.

Bei «EuroMillions mit Swiss Win Cash» handelt es sich um ein Wettbewerbsspiel, das zwischen dem 15. und dem 26. September durchgeführt wurde. Die 300'000 Franken in bar waren dabei der Hauptgewinn.

Wer den Preis abgeräumt hat, muss seinen gewinnberechtigten Teilnahmeschein mit schriftlicher Angabe von Name, Vorname und Adresse an die Loterie Romande, CP 1013, 1001 Lausanne, senden. Danach wird der Glückspilz von der Loterie Romande mit weiteren Informationen kontaktiert.

Die gesuchte Person hat nun noch gut fünf Monate Zeit, den Gewinn für sich zu beanspruchen. Die Deadline ist der 8. April 2026 – wer seinen Gewinn bis sechs Monate nach der Ziehung nicht beantragt, verliert seinen Anspruch darauf. (dab/jah)