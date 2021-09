Bundesrätin Sommaruga trauert um ihre verstorbene Mutter

Bundesrätin Simonetta Sommaruga trauert um ihre Mutter. Diese ist laut Angaben der Familie vergangene Woche am Mittwoch im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Marie-Thérèse Sommaruga-Keel lebte zuletzt in einem Altersheim in Goldau SZ. Sie sei friedlich eingeschlafen, hiess es in einer Todesanzeige der Familie im «Bote der Urschweiz».

Ihr Tod erfülle die Familie mit Schmerz und Trauer, sie verliere einen liebevollen Menschen, teilte Sommarugas Departement den Zeitungen des …