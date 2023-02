Bei Milan ist der Wurm drin – und er sorgt für Unruhe: Rafael Leão. Bild: keystone

Meister Milan im Sturzflug – und vor dem Derby sorgt auch noch der grosse Star für Unruhe

Die AC Milan hat nach der WM-Pause noch überhaupt nicht den Tritt gefunden. Und ausgerechnet jetzt steht das Derby gegen Inter auf dem Programm.

Mit acht Punkten Rückstand auf Napoli hat Milan im Januar die Meisterschaft wiederaufgenommen. Inzwischen liegt der Meister bereits satte 15 Zähler zurück. Nach dem Startsieg gegen Salernitana holte die AC in vier Partien nur noch zwei Punkte. Zuletzt musste man gegen Lazio Rom (0:4) sowie gegen Sassuolo (2:5) empfindliche Niederlagen hinnehmen. In der Tabelle rutschte das Team von Trainer Stefano Pioli vom 2. auf den 5. Platz ab.

Napoli pflügt bisher durch die italienische Liga. Bild: keystone

Dazu schied Milan im Cup gegen Torino aus (0:1) und verlor die «Supercoppa» gegen Rivale Inter deutlich 0:3. 18 Tage später kommt es am Sonntag auch in der Meisterschaft zum «Derby della Madonnina».

Trotz Milans Tief hat das Derby zuletzt wieder an Glanz gewonnen. Nach gut einem Jahrzehnt der Juventus-Dominanz in der Serie A ist es in den beiden letzten Saisons zwischen den beiden Mailänder Klubs zu Kopf-an-Kopf-Duellen um den Titel gekommen. Erst behielten die Nerazzurri knapp die Oberhand, dann setzten sich die Rossoneri durch – für beide war es der jeweils 19. Scudetto.

Dass eines der beiden Teams in diesem Jahr den Jubiläumstitel holt, scheint angesichts des Rückstands auf Napoli unwahrscheinlich. Dafür haben beide Mailänder Klubs weiterhin die Chance, auf höchster internationaler Ebene aufzutrumpfen. Im Achtelfinal der Champions League warten mit Tottenham (Milan) und Porto (Inter) die wahrscheinlich schwächsten Gruppensieger.

Kaum ein Derby verfügt über solch grosses Prestige wie jenes in Mailand. Bild: www.imago-images.de

Dennoch muss Milan zur Ruhe finden. Zuletzt sorgte ein Bericht für Aufruhr, wonach die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit dem portugiesischen Torjäger Rafael Leão gescheitert seien. Dies sowie den implizierten Streit zwischen den Parteien – Leão wurde zuletzt erst auf die zweite Halbzeit eingewechselt – dementierte der Klub in einem Statement vehement. Die Verhandlungen mit dem 23-Jährigen würden in ruhigem und professionellem Klima weitergeführt.

Ein Derby-Sieg wäre auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag für den angeschlagenen Meister.

(nih/sda)