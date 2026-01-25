Granit Xhaka sass wegen einer Verletzung nur auf der Bank – und legte sich mit einem Fan an. Bild: x

Granit Xhaka zofft sich mit Fans – das machte den Nati-Captain wohl so hässig

Wegen einer Verletzung am Knöchel konnte Granit Xhaka das Spiel seines AFC Sunderland gegen West Ham nur von der Bank verfolgen. Es war das zweite Mal, dass er in dieser Saison nicht mittun konnte. Ende August verlor Sunderland im Ligacup nach Penaltyschiessen gegen den Zweitligisten Huddersfield und nun setzte es beim Abstiegskandidaten eine 1:3-Niederlage ab. Doch nicht nur das sorgte für schlechte Laune beim 33-jährigen Captain der Black Cats.

In der Schlussphase zoffte sich Xhaka nämlich mit den Heimfans, wie Aufnahmen zeigen. Darauf ist zu sehen, wie der Mittelfeldspieler ins Publikum zeigt und hitzig mit diesen diskutiert. Das Spiel wurde gar kurz unterbrochen, mehrere Ordner versuchten die Situation zu beruhigen.

Gemäss einem Fan, der in der Nähe sass und mit der Sun gesprochen hat, regte sich Xhaka über das Verhalten des Publikums nach der Auswechslung von Sunderland-Verteidiger Nordi Mukiele auf. Weil der Franzose seine Hände verworfen und sich bei Trainer Régis Le Bris über die Auswechslung beschwert habe, hätten die Fans ihn als Heulsuse verhöhnt. «So wie wir es immer tun», erklärte der West-Ham-Fan.

Xhaka, der direkt hinter der Ersatzbank und vor den Fans sass, habe dies gar nicht gefallen. Der Nati-Captain habe sich zum Publikum umgedreht und gefordert: «Zeigt etwas Respekt!» Dies führte jedoch lediglich dazu, dass die Hammers-Anhänger nun Xhaka aufzogen und ihm sagten, dass er sich zurückhalten solle. Als eine weitere Person hinzukam, um Xhaka zu beruhigen und ihn aufzufordern, aufzuhören, sei die Situation eskaliert, so der Fan gegenüber dem englischen Boulevardblatt. Xhaka sei die Person angegangen und habe gedroht: «Wir sehen uns draussen.» Selbst nach dem Spiel als der Sunderland-Star in die Kabine ging, habe er dies wiederholt.

Aus Sicht des Fans war es allein Xhakas Schuld, dass es zu einer solchen Auseinandersetzung kam. «Er ist völlig durchgedreht», sagte er und fügte an: «Er verdient so viel Geld und lässt sich von absoluten Nobodys aus der Fassung bringen.»

Xhaka äusserte sich noch nicht zu dem Vorfall. Sein Trainer Le Bris erklärte nach dem Spiel gegenüber BBC: «Ich weiss nicht, was passiert ist.» Auch West-Ham-Coach Nuno Espirito Santo wusste nichts genaues zu der Situation: «Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass etwas vorgefallen sei. Ich hoffe, es ist geklärt, aber ich weiss es nicht.» (nih)