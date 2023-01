Bundesliga live: Leipzig gegen Bayern – Sommers Debüt in Ticker und TV

Yann Sommer war bei seinem Bayern-Debüt nur selten gefordert, musste sich aber dennoch geschlagen geben. Bild: keystone

Kein siegreiches Debüt für Sommer: Bayern kommt in Leipzig nicht über ein 1:1 hinaus

Yann Sommer debütiert bei Bundesliga-Leader Bayern München mit einem 1:1 im Spitzenspiel beim drittplatzierten Leipzig.

Der routinierte Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting erzielte Bayerns 1:0 in der 37. Minute. Es war das siebte Saisontor des Kameruners in der Meisterschaft.

In seinem ersten Spiel für die Bayern konnte sich Yann Sommer nicht richtig beweisen. In der ersten Halbzeit wurde der Schweizer Nationaltorhüter von Weltklasse-Format einzig von einem harmlosen, zentralen Schuss von Emil Forsberg nicht geprüft. Gegen das Gegentor, erzielt von Marcel Halstenberg nach 52 Minuten, konnte er nichts ausrichten, zumal Verteidiger Dayot Upamecano ihm den Weg zu einer möglichen Parade versperrte.

Nichts zu halten für Sommer: Marcel Halstenberg mit dem Ausgleich für Leipzig. Video: streamja

Für Yann Sommer war es ein komplett anderer Match als jener von Ende August. Damals wurde er als Goalie von Borussia Mönchengladbach von den Bayern in München die ganze Zeit mit Schüssen eingedeckt. Er konnte damals die Rekordzahl von 19 Paraden zeigen.

In der letzten halben Stunde waren die Leipziger näher am Sieg. Bayerns Trainer Julian Nagelsmann sah seine Mannschaft im Match gegen seinen vorherigen Klub in Not. Upamecano hatte nach 66 Minuten grosses Glück, dass er nur verwarnt wurde, als er seinen Gegenspieler als hinterster Verteidiger gefoult hatte.

Leipzig - Bayern München 1:1 (0:1)

Tor: 37. Choupo-Moting 0:1. 52. Halstenberg 1:1.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer.

(dab/sda)