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Erfolgstrainer: Urs Fischer führt Mainz 05 aus dem Bundesliga-Keller

Urs Fischer FSV Mainz 05, Trainer, GER, TSG 1899 Hoffenheim vs 1. FSV Mainz 05, Fussball Bundesliga, 28. Spieltag, Saison 2025/2026, 04.04.2026 DFB/DFL regulations prohibit any use of photographs as i ...
Der nächste Dreier: Fischer am Samstag in Sinsheim.Bild: www.imago-images.de

Urs Fischer serviert Ghackets mit Hörnli – und führt Mainz aus dem Keller

Was König Midas anfasste, wurde zu Gold. Was Urs Fischer anpackt, endet mit Erfolg. In Mainz ist der 60-Jährige drauf und dran, das nächste Kapitel seiner eindrücklichen Trainerkarriere zu schreiben.
05.04.2026, 14:2005.04.2026, 14:20
Ralf Meile
Ralf Meile

Als Urs Fischer im Dezember nach Mainz kommt, ist der Klub Letzter und hat sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Nun belegt Mainz Rang 9 der Bundesliga-Tabelle. Der 2:1-Sieg am Samstag beim Spitzenteam Hoffenheim war der dritte Erfolg in Serie. Von den Abstiegsrängen hat sich Mainz weit entfernt. «Ein wichtiger Sieg, er hilft uns. Aber abgerechnet wird nach dem 34. Spieltag», trat Fischer auf die Euphoriebremse.

Es ist eine eindrückliche Bilanz, die der Schweizer Trainer am Rhein hinlegt. Von 15 Bundesliga-Spielen gingen nur zwei verloren. In der «Fischer-Tabelle» – wenn man nur die Spiele zählt, in denen Urs Fischer am Ruder war – belegt Mainz Rang 5, noch vor den Schwergewichten Leverkusen und Leipzig. Dazu führte der Zürcher Trainer sein Team in die Viertelfinals der Conference League.

«Der Zweck heiligt die Mittel»

«Von Anfang an war es seine Strategie, einfach spielen zu lassen», sagt Michael Ebert, der Fischers Arbeit als Reporter für den «Kicker» verfolgt. «Das fruchtete ziemlich schnell und führte bei den Spielern dazu, dass die Selbstsicherheit zunahm.» Unter Fischer agiere Mainz sehr kontrolliert und lasse nur wenig gegnerische Chancen zu. «Er setzt zudem auf Erfahrung, Mainz ist unter ihm die älteste Mannschaft der Liga. Aber wie immer, wenn etwas funktioniert, heiligt der Zweck die Mittel.»

Fischer gilt schon lange als Pragmatiker. Der FC Basel gab ihm einst nach zwei Meistertiteln keinen neuen Vertrag mehr und verwies auf Fischers zwar erfolgreichen, aber wenig attraktiven Fussball. Die Quittung waren sieben Jahre ohne FCB-Meisterschaft.

Wäre Urs Fischer ein Sternekoch, sein Menü wären simple Ghackets mit Hörnli – aber es wären dafür die allerbesten Ghackets mit Hörnli. Der Fussballtrainer hat längst erkannt: Wer das Einfache richtig macht, kann weit kommen. Union Berlin führte Fischer bei seiner letzten Station aus der 2. Bundesliga bis in die Champions League.

Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht

Die oberste Maxime lautet: Hinten dichtmachen

Mit seiner Art bringt Fischer Ruhe in eine Mannschaft, und er spricht Klartext. Captain Silvan Widmer, der unter Vorgänger Bo Henriksen kaum mehr zum Einsatz kam, nannte Fischer zuletzt einen «grossen Glücksgriff» für sich und den Verein. Er lobte seinen Landsmann als starken Kommunikator.

Der 33-jährige Widmer gehört im rechten Couloir wieder zum Stammpersonal. Fischer hat seine Mannschaft gefunden, stellte gegen Hoffenheim zum vierten Mal in Folge die gleiche Elf auf. Er gab seiner 3-5-2-Formation den Auftrag, abzuwarten, aus der Defensive spielend mit Kontern zu agieren. Im Abstiegskampf werden keine Schönheitspreise vergeben, da zählen einzig Punkte.

Trainer Urs FISCHER MZ gibt Anweisungen, an Silvan WIDMER MZ und Sheraldo BECKER MZ Fussball 1. Bundesliga Saison 2025/2026, 26.Spieltag, Spieltag26, matchday26, SV Werder Bremen HB - 1. FSV Mainz 05 ...
Fischer mit Widmer (links) und Sheraldo Becker, der in Berlin unter ihm stürmte und den er im Winter holte.Bild: www.imago-images.de

Nächstes erfolgreiches Kapitel?

Als «Tretertruppe» beschimpfte HSV-Verteidiger Miro Muheim unlängst die Mainzer, die oft mit hoher Intensität in Zweikämpfe gehen. «Das Physische gehört zu unseren Basics», meinte Trainer Fischer dazu. Natürlich gebe es bei so einer Spielweise auch einmal ein Foul. «Ich glaube aber, das gehört zum Fussball dazu. Am Ende spielen wir Fussball ohne Kontakt und das geht mir dann zu weit.»

In Mainz hat Urs Fischer bis im Sommer 2028 unterschrieben. Geht es so weiter, wird er den Vertrag erfüllen. Und seiner Geschichte nach den Stationen Thun, Basel und Berlin das nächste erfolgreiche Kapitel hinzufügen. Denn wenn Fischer den Kurs beibehält, wird Mainz nicht mehr nach unten schauen müssen.

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49 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Vegelbud
05.04.2026 14:50registriert Juli 2025
Was Urs Fischer als Trainer leistet ist unglaublich. Vor allem in der Bundesliga.
Zuerst das wahnsinnig Märchen mit Union und jetzt kommt er nach Mainz und ohne Eingewöhnung direkt wieder alles richtig gemacht.
Erstaunlicher Trainer und sicherlich noch rin besserer Mensch.
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Lupo Thunder
05.04.2026 15:22registriert Oktober 2024
Einfach der Hammer, was dort in Mainz und dem Herrn Fischer läuft! 👌💪🥳
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Caulfield
05.04.2026 16:02registriert Januar 2016
Ich oute mich, ich mag den einfachen, zielorientierten Fussball. Ist halt nicht immer schön und passt nicht zu allen Mannschaften. Mit Mainz hat Fischer bisher das Maximum so herausgeholt. Das verdient Anerkennung.
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