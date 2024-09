Enttäuschung gegen Salzburg – die ZSC Lions verlieren erstmals in der CHL

In der vierten Runde verlieren die ZSC Lions erstmals in der Champions Hockey League. Zuhause verliert der Schweizer Meister gegen RB Salzburg 2:4.

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Aarau schlägt Luzern – Schaffhausen wirft Titelverteidiger Servette raus

Schaffhausen und Aarau schaffen die Überraschung in der 2. Cup-Runde. Die Teams aus der Challenge League werfen Titelverteidiger Servette und Luzern aus dem Wettbewerb. Schaffhausen siegte gegen Servette 2:1, Aarau schlug Luzern 1:0.

Zu Beginn der Partie in Schaffhausen nahm alles den erwarteten Verlauf. Der Favorit aus Genf ging bereits in der 11. Minute durch Jérémy Guillemenot in Führung. In der Folge verwaltete der Leader der Super League den Vorsprung geschickt.