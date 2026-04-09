Champions League: Barcelona-Fans attackieren Teambus von Atlético Madrid
Die Champions League bietet auch am Mittwochabend wieder ein packendes Programm. So empfängt der FC Barcelona Atlético Madrid im Viertelfinale zum rein spanischen Duell. Die Anhänger der Katalanen erwiesen den Hauptstädtern dabei einen unrühmlichen Empfang.
Als der Mannschaftsbus Atléticos auf den Strassen Barcelonas an einer Menge an Barça-Fans vorbeifuhr, wurde er mit Gegenständen beworfen. Dabei sollen nach Angaben spanischer Medien zwei Scheiben zu Bruch gegangen sein. Mehrere Videoaufnahmen zeigen den Vorfall.
🤦🏻♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026
👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry
📸‼️ IMAGEN @elchiringuitotv | Secuencia completa de la lluvia de objetos al bus del Atleti.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026
🙄 Dos lunas han resultado rotas en su llegada al Camp Nou. pic.twitter.com/To7Glg65uC
Die spanische Sportzeitung «Marca» berichtet, dass bei dem Angriff auf den Teambus keine Personen zu Schaden gekommen seien. Auf dem Platz zeigten sich die Profis unbeeindruckt und fuhren einen überraschenden 2:0-Auswärtssieg ein.
Es ist unterdessen nicht der erste unschöne Vorfall dieser Art: Schon vor dem Pokalduell zwischen Barcelona und Atlético Madrid wurde der Bus der Hauptstädter mit Gegenständen beworfen.
Apedrean el autobús del Atlético de Madrid y rompen un de las lunetas. Ya pasó en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y hoy vuelve a pasar en la ida de cuartos de Champions. La violencia no debería tener cabida en el fútbol. pic.twitter.com/S3wOzeV086— Blanca Sánchez (@Blancasanchezd) April 8, 2026