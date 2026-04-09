Trotz des Schreckmoments siegen die Madrilenen in Barcelona. Bild: keystone

Champions League: Barcelona-Fans attackieren Teambus von Atlético Madrid

Atlético Madrid gastiert am Mittwochabend beim FC Barcelona. Weit vor dem Anpfiff kommt es zu unschönen Szenen.

Jan Schultz / t-online

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Die Champions League bietet auch am Mittwochabend wieder ein packendes Programm. So empfängt der FC Barcelona Atlético Madrid im Viertelfinale zum rein spanischen Duell. Die Anhänger der Katalanen erwiesen den Hauptstädtern dabei einen unrühmlichen Empfang.

Als der Mannschaftsbus Atléticos auf den Strassen Barcelonas an einer Menge an Barça-Fans vorbeifuhr, wurde er mit Gegenständen beworfen. Dabei sollen nach Angaben spanischer Medien zwei Scheiben zu Bruch gegangen sein. Mehrere Videoaufnahmen zeigen den Vorfall.

Die spanische Sportzeitung «Marca» berichtet, dass bei dem Angriff auf den Teambus keine Personen zu Schaden gekommen seien. Auf dem Platz zeigten sich die Profis unbeeindruckt und fuhren einen überraschenden 2:0-Auswärtssieg ein.

Es ist unterdessen nicht der erste unschöne Vorfall dieser Art: Schon vor dem Pokalduell zwischen Barcelona und Atlético Madrid wurde der Bus der Hauptstädter mit Gegenständen beworfen.