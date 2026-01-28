Jannik Sinner, dropping bangers already 🤯— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026
In other news, the sky is blue.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/TlZd4IvXsL
Sinner umspielt das Netz, als wäre es das Einfachste der Welt
Sinner haut mal wieder einen Zauberschlag aus 🥵
LASK-Fans geben den Junioren ein unvergessliches Erlebnis
Die Ultras des Linzer ASK in Österreich machen ein Hallenturnier der eigenen Junioren zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Fans supporting the U9s at a tournament in Austria
byu/Icy_Payment2283 insoccer
Nächstes Mal stellen wir Crouch aufs Dach, der hätte den gehabt!
Beim schottischen Zweitligaspiel zwischen Arbroath und Greenock Morton wehte ein laues Lüftchen. Das Spiel endete übrigens 1:1.
It’s a bit windy at the Arbroath v Greenock match tonight…— Niven and Lord Mac (@IanDannis) January 23, 2026
😂😂
Right out the fuckin stadium…🤣
💨 pic.twitter.com/AvAjnDP2Ip
Das kann doch alles gar nicht wahr sein!
Cristian Zavala, Stürmer bei Colo Colo, tritt zum Penalty an. Er versucht es mit dem womöglich kläglichsten Panenka, den wir je gesehen haben. Er scheitert – und verletzt sich bei diesem «Schuss»:
Der verschossene Penalty war weniger schlimm, es war nur ein Freundschaftsspiel. Die Verletzung dagegen war offenbar nicht nur vorgetäuscht. Offenbar erlitt Zavala eine Prellung der Kniescheibe.
¡INSÓLITO! Zabala tuvo el penal para darle el triunfo a Colo Colo pero la quiso picar, se la atajó Aguerre y SE LESIONÓ.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026
🏆 #Serie2026
Aus der Abteilung «Dumm gelaufen»
Ab 1:05 Min. ist die Szene, die du sehen willst:
Juventus 2 - Benfica 0 Pavlidis escorrega e falha penalty (80)
byu/Evangelista_503 inPrimeiraLiga
Da liegt einmal kein Spieler hinter der Mauer und schon schlägt's ein
Da soll noch einer sagen, Mbappé verteidige nie
Dumm gelaufen!
Auf dem Sessellift festzustecken ist selten angenehm. So schlimm wie diese drei Jungs am Samstag beim Laax Open hat es uns aber noch nie getroffen.
Abbey Murphy lässt ihre Gegnerin stehen und liefert wohl den Assist des Jahres
UFC-Kämpferin Angela Hill hat vor dem Wiegen wohl etwas vergessen – und nimmt es mit Humor
Merkt euch den Namen Adam Jiricek!
Das muss man sich erst einmal getrauen: In der Verlängerung des Spiels zwischen Tschechien und Finnland an der U20-WM erzielte Adam Jiricek den 2:1-Siegtreffer mit dem Stock zwischen den Beinen. Ein Wahnsinnstor des 19-Jährigen, der 2024 an 16. Stelle des NHL-Drafts ausgewählt wurde, aber noch nicht bei den St. Louis Blues spielt.
ADAM JIRICEK GOES BETWEEN HIS LEGS FOR THE OVERTIME WINNER 😱🚨— TSN (@TSN_Sports) December 29, 2025
CZECHIA WINS A THRILLER IN STYLE 🇨🇿 #WorldJuniors pic.twitter.com/s7mH67VwQR
Ricky Evans tanzt an der Darts-WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette
I wanna take you there 🎶— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 29, 2025
Ricky Evans brings the pom-poms out for an ICONIC entrance 🫶 pic.twitter.com/DDQaaLsRIv
Diesen Check spürt sogar der Ersatzgoalie (unfreiwillig)
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
Mathieu van der Poel gewann das Cyclocross-Rennen im belgischen Hofstade und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Doch der 30-jährige Niederländer wurde einmal mehr Opfer einer Fan-Attacke – in Paris-Roubaix schmiss ihm ein Fan eine volle Getränkeflasche an, er wurde auch schon bespuckt oder mit Bier beworfen. Dieses Mal blies ihm ein Fan den Rauch eines Vapes direkt ins Gesicht. Van der Poel war davon zwar «ein bisschen geschockt. Ich habe gesehen, dass da etwas auf mich zukommt, aber nicht genau was.» Doch nahm er den Vorfall gleichzeitig mit Humor. Die Geschmacksrichtung habe er nicht erkennen können, verriet er. «Gestern in Koksijde habe ich Gras gerochen, das war es diesmal nicht.»
❌ Lamentable actitud de un aficionado con Van der Poel.#X2OTrofee pic.twitter.com/hdk0HOJm8G— Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 22, 2025