Chat-Futter: Täuscht Alcaraz hier die Aufgabe an? Zverev fällt drauf ein

Täuscht Alcaraz hier an, aufzugeben? Zverev fällt darauf herein

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
21.01.2026, 09:2430.01.2026, 14:52
Schicke uns deinen Input
avatar
Veräppelt Alcaraz hier Zverev?
Im Halbfinal der Australian Open lieferten sich Carlos Alcaraz und Alexander Zverev eine epische Schlacht über fünf Sätze. Alcaraz setzte sich am Ende durch, war zwischenzeitlich aber fast am Ende. Im dritten Satz musste er ein Medical Timeout nehmen, Zverev vermutete, dass es wegen Krämpfen war, was nicht erlaubt wäre. Der Deutsche tobte. Im vierten Satz schien Alcaraz dann gar eine Aufgabe anzutäuschen, indem er beim Seitenwechsel kurz in Richtung der Mitte des Netzes lief. Zverev schien schon für den Handshake bereit – dann winkte Alcaraz jedoch ab, ging doch zu seiner Spielerbank und wurde die Partie später fortgesetzt.
Das wohl glücklichste NHL-Tor der Saison
Mussten sie danach zu zweit weiterspielen?
Die New York Rangers haben im Derby gegen die Islanders in einem Shift drei unabhängige Strafen geholt. Sam Carrick kassierte gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen – für Beinstellen und einen Cross-Check –, ausserdem musste Matt Rempe wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank. Die Rangers mussten also zwei Minuten lang in doppelter Unterzahl weiterspielen, zwei weitere Minuten dann mit einem Mann weniger. Den Islanders gelang 30 Sekunden vor Ablauf der letzten Strafe der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1, am Ende siegten sie 5:2.
Bitter, wenn du so in der Nachspielzeit das Spiel noch verlierst 🙈
Sinner haut mal wieder einen Zauberschlag aus 🥵
LASK-Fans geben den Junioren ein unvergessliches Erlebnis
Die Ultras des Linzer ASK in Österreich machen ein Hallenturnier der eigenen Junioren zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Fans supporting the U9s at a tournament in Austria
byu/Icy_Payment2283 insoccer
Ein völlig normales Velorennen in Australien 🦘

Nächstes Mal stellen wir Crouch aufs Dach, der hätte den gehabt!
Beim schottischen Zweitligaspiel zwischen Arbroath und Greenock Morton wehte ein laues Lüftchen. Das Spiel endete übrigens 1:1.
Das kann doch alles gar nicht wahr sein!
Cristian Zavala, Stürmer bei Colo Colo, tritt zum Penalty an. Er versucht es mit dem womöglich kläglichsten Panenka, den wir je gesehen haben. Er scheitert – und verletzt sich bei diesem «Schuss»:

Der verschossene Penalty war weniger schlimm, es war nur ein Freundschaftsspiel. Die Verletzung dagegen war offenbar nicht nur vorgetäuscht. Offenbar erlitt Zavala eine Prellung der Kniescheibe.
Aus der Abteilung «Dumm gelaufen»
Ab 1:05 Min. ist die Szene, die du sehen willst:
Juventus 2 - Benfica 0 Pavlidis escorrega e falha penalty (80)
byu/Evangelista_503 inPrimeiraLiga
Da liegt einmal kein Spieler hinter der Mauer und schon schlägt's ein
video: srf
Da soll noch einer sagen, Mbappé verteidige nie
Kylian Mbappé running and tracking back from opponent's box to the own box to try to stop the cross by Monaco.
byu/BlazingFirey insoccer
Dumm gelaufen!
Auf dem Sessellift festzustecken ist selten angenehm. So schlimm wie diese drei Jungs am Samstag beim Laax Open hat es uns aber noch nie getroffen.

Abbey Murphy lässt ihre Gegnerin stehen und liefert wohl den Assist des Jahres

UFC-Kämpferin Angela Hill hat vor dem Wiegen wohl etwas vergessen – und nimmt es mit Humor

Merkt euch den Namen Adam Jiricek!
Das muss man sich erst einmal getrauen: In der Verlängerung des Spiels zwischen Tschechien und Finnland an der U20-WM erzielte Adam Jiricek den 2:1-Siegtreffer mit dem Stock zwischen den Beinen. Ein Wahnsinnstor des 19-Jährigen, der 2024 an 16. Stelle des NHL-Drafts ausgewählt wurde, aber noch nicht bei den St. Louis Blues spielt.
Ricky Evans tanzt an der Darts-WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette
Diesen Check spürt sogar der Ersatzgoalie (unfreiwillig)
(KHL) Markus Phillips body checks Vitaly Pinchuk into his backup goalie on the bench
byu/georgin_95 inhockey
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
Mathieu van der Poel gewann das Cyclocross-Rennen im belgischen Hofstade und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Doch der 30-jährige Niederländer wurde einmal mehr Opfer einer Fan-Attacke – in Paris-Roubaix schmiss ihm ein Fan eine volle Getränkeflasche an, er wurde auch schon bespuckt oder mit Bier beworfen. Dieses Mal blies ihm ein Fan den Rauch eines Vapes direkt ins Gesicht. Van der Poel war davon zwar «ein bisschen geschockt. Ich habe gesehen, dass da etwas auf mich zukommt, aber nicht genau was.» Doch nahm er den Vorfall gleichzeitig mit Humor. Die Geschmacksrichtung habe er nicht erkennen können, verriet er. «Gestern in Koksijde habe ich Gras gerochen, das war es diesmal nicht.»
Die Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana war eine kurze Angelegenheit. Nach einem Sturz von Lindsey Vonn in die Fangnetze wurde das Rennen abgebrochen – zum Ärger vieler Fahrerinnen, die noch am Start standen.
Die letzte Weltcup-Abfahrt der Frauen vor den Olympischen Spielen in Crans-Montana ist nach lediglich sechs Athletinnen abgebrochen worden. Drei von ihnen waren auf der Piste Mont Lachaux, wo in einem Jahr die WM-Rennen stattfinden, gestürzt: Die Österreicherin Nina Ortlieb mit der Startnummer 1, Marte Monsen aus Norwegen und als letzte Lindsey Vonn.
Zur Story