Novak Djokovic greift am Sonntag nach Grand-Slam-Titel Nummer 25. Bild: keystone

Djokovic dreht die Zeit zurück und steht nach Fünf-Satz-Sieg über Sinner im Final

Novak Djokovic greift am Sonntag nach dem Triumph an den Australian Open. Der 38-jährige Serbe schlägt Jannik Sinner nach einer über vier Stunden langen Achterbahnfahrt.

Mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 und 6:4 setzte sich Novak Djokovic in der Rod Laver Arena gegen die Weltnummer 2 durch. Nach 4:09 Stunden steht der Serbe damit im Final der Australian Open in Melbourne. Dort trifft er am Sonntag auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Der 22-jährige Spanier könnte mit einem Erfolg zum jüngsten Spieler mit Titelgewinnen an allen vier Grand Slams avancieren.

«Mir fehlen gerade die Worte», sagte Djokovic im Platz-Interview nach seinem epischen Sieg über Jannik Sinner. «Das fühlt sich surreal an.» Die Intensität und die Qualität des Matchs seien unglaublich hoch gewesen. «Hoffentlich habe ich noch genug Benzin im Tank für den Final.»

Djokovic wehrt einen Spielball Sinners ab. Video: SRF

Der 39-jährige Djokovic hat die Chance, seinen 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Zuletzt gewann er im Herbst 2023 an den US Open zum letzten Mal eines der vier wichtigsten Turniere des Jahres.

An die Fans gerichtet sagte Djokovic, dem 2022 die Einreise als Ungeimpfter verweigert worden war: «Ich liebe unsere Beziehung, sie ist jedes Jahr anders. Ich hatte in Australien noch selten so viel Support wie heute. Für euer Eintrittsgeld habt ihr heute etwas erhalten.» Das brachte ihn auf eine Idee: «Hey Craig, ich will zehn Prozent dieser Einnahmen», scherzte er in Richtung Turnierdirektor Craig Tiley. (ram)