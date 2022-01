Pizza funghi, wehe dem, der sie «Champignons League» nennt. bild: shutterstockt

Wegen «Pizza Champignons League»: Uefa geht gegen Pizzeria vor

Solche Briefe flattern selten ins Haus: Die «Pizzeria Wolke» aus dem deutschen Giessen hat Post von der Uefa erhalten. Der Fussballverband geht rechtlich gegen das Restaurant vor. Grund ist der Name einer angebotenen Pizza.

Die Uefa geht juristisch gegen eine Pizzeria in Giessen vor. Der europäische Fussball-Dachverband hat eine Kanzlei eingeschaltet, weil « Pizza Wolke» eine Pizza unter dem Namen « Champions League » anbietet. Dies gab die Pizzeria selbst auf Instagram bekannt und stellte das Schreiben der Kanzlei ins Netz.

Der genaue Name der Pizza heisst «Champi(g)nons League». Zu dem veröffentlichen Schreiben schrieb die Pizzeria: «Ich fühle mich geehrt! Als ein Kind des Fussballs! Eine Anzeige von der Uefa? Seriously? Meiner Bande und mir zeigt es nur, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind!Meine Bande und Ich haben einen Weg eingeschlagen und wir werden nicht aufhören bis wir in allen Truhen sind und irgendwann in alle Öfen gebacken wurden! Ein Mann! Eine Pizza!»

Das hessische Restaurant verstösst offensichtlich gegen das Lizenzrecht der Uefa, die sich den Begriff «Champions League» für die Königsklasse im europäischen Klub-Fussball hat schützen lassen. Die Uefa bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur SID das Vorgehen der Rechtsabteilung.

