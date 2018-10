Sport

Der EHC Kloten kassiert die sechste Niederlage in Serie



Swiss League, 11. Runde Ajoie – Kloten 4:2 (1:1,2:0,1:1) Visp – Thurgau 4:3 (0:0,2:1,1:2,1:0) n.V. Ticino Rockets – Langenthal 2:6 (0:3,2:2,0:1) Olten – EVZ Academy 6:2 (1:2,0:0,5:0) Chaux-de-Fonds – Winterthur 5:4 (1:1,4:1,0:2)

Bild: KEYSTONE

Weiter auf Talfahrt! Kloten kassiert bei Ajoie die sechste Niederlage in Serie

Der EHC Kloten findet in der Swiss-League-Meisterschaft vorerst noch nicht aus der Krise. Die Klotener bezogen in Pruntrut gegen Ajoie mit 2:4 die sechste Niederlage hintereinander.

Die beiden Klotener Tore erzielte Patrick Obrist. Obrists Saisontore Nummern 5 und 6 halfen Kloten wenig. Sandro Forrer (1:1) und Reto Schmutz (3:1) in Überzahl sowie Jonathan Hazen (2:1) in Unterzahl realisierten die Wende. Kristian Suleski stellte mit dem 4:2 für Ajoie in der 49. Minute den Sieg der Jurassier sicher.

Keine Punkte aus Pruntrut. Der EHC Kloten verliert auswärts gegen den @HC_Ajoie_off mit 2:4. Unser Torschütze: 2x Obrist #ehckloten #saison1819 pic.twitter.com/cQSisXB2Ov — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) 19. Oktober 2018

An der Tabellenspitze behauptete sich La Chaux-de-Fonds mit einem 5:4-Heimsieg über Winterthur. La Chaux-de-Fonds gewann sieben der letzten acht Partien und hat schon 13 Punkte mehr auf dem Konto als Kloten, der selbsternannte Aufstiegsanwärter.

Auf den vorderen Positionen etablierten sich hinter den Klubs aus dem Jura der EHC Visp (3.), der mit 4:3 nach Verlängerung gegen Thurgau den sechsten Sieg hintereinander errang, der EHC Olten (4.), der gegen die EVZ Academy bis zur 45. Minute zurücklag, aber noch 6:2 gewann, und der SC Langenthal (5.), der in Biasca mit 6:2 siegte.

Die Telegramme

Ajoie - Kloten 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Pruntrut. - 1807 Zuschauer. - SR Boverio/Gianinazzi, Betschart/Kehrli.

Tore: 3. Obrist (Füglister) 0:1. 9. Forrer (Birbaum/Ausschluss Lehmann) 1:1. 35. Hazen (Devos, Hauert/Ausschluss Wüst!) 2:1. 40. (39:18) Schmutz (Hazen, Devos/Ausschluss Weber) 3:1. 43. Obrist 3:2. 49. Suleski (Macquat) 4:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Ajoie, 9mal 2 Minuten gegen Kloten.

Visp - Thurgau 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) n.V.

3057 Zuschauer. - SR Erard/Fabre, Ammann/Huguet.

Tore: 29. Brändli 0:1. 32. Kissel (Sturny, Camperchioli) 1:1. 35. Kissel (van Guilder) 2:1. 49. Hollenstein (Merola, El Assaoui) 2:2. 54. Dolana (Achermann, Furrer) 3:2. 60. (59:24) Collenberg (Wildhaber, Wydo) 3:3 (ohne Torhüter). 61. (60:37) van Guilder (Kissel, Camperchioli) 4:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Visp, 2mal 2 plus 10 Minuten (Collenberg) gegen Thurgau.

Biasca Ticino Rockets - Langenthal 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

136 Zuschauer. - SR Borga/Unterfinger, Gurtner/Nater.

Tore: 3. Sterchi (Dünner, Pienitz) 0:1. 9. (8:03) Andersons (Karlsson, Müller/Ausschluss Kparghai) 0:2. 9. (8:17) Kelly (Tschannen) 0:3. 32. (31:10) Sterchi (Nyffeler, Henauer) 0:4. 32. (31:46) Bionda (Matewa) 1:4. 37. Tschannen (Kummer, Scheidegger) 1:5. 38. Kessler (Haussener/Ausschluss Scheidegger) 2:5. 45. Leblanc (Dünner) 2:6.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Biasca, 6mal 2 plus 10 Minuten (Leblanc) gegen Langenthal.

Olten - EVZ Academy 6:2 (1:2, 0:0, 5:0)

2209 Zuschauer. - SR Fausel/Ströbel, Burgy/Wermeille.

Tore: 16. Volejnicek (Lust, Bougro) 0:1. 20. (19:37) Mäder (Gervais, Hohmann/Ausschluss Oehen) 1:1. 20. (19:51) Volejnicek (Bougro) 1:2. 45. Haas (Wyss) 2:2. 48. (48:00) Barbero (Rouiller, Schirjajew/Ausschluss Bougro) 3:2. 49. (48:26) Mäder (Haas, Eigenmann) 4:2. 51. Schirjajew (Lüthi) 5:2. 58. Gervais (Ulmer, Hohmann/Ausschluss Walz) 6:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Olten, 9mal 2 plus 10 Minuten (Oehen) gegen EVZ Academy.

La Chaux-de-Fonds - Winterthur 5:4 (1:1, 4:1, 0:2)

1757 Zuschauer. - SR Gäumann/Potocan, Micheli/Schlegel.

Tore: 3. Jaquet 1:0. 18. Staiger (Alihodzic) 1:1. 23. Dubois (Petschenig) 2:1. 28. Allevi (Kobach/Ausschluss Tanner) 2:2. 31. Kühni (Hasani, Cameron/Ausschluss Staiger) 3:2. 32. Carbis (Coffman, Hasani/Ausschluss Schmutz) 4:2. 33. Augsburger (Miéville, Ahlström) 5:2. 46. Ranov (Nigro) 5:3. 54. Martikainen (Bozon/Ausschluss Kiss) 5:4.

Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Tanner) gegen La Chaux-de-Fonds, 3mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Bemerkung: Torhüterwechsel bei Winterthur Gianola für Oehninger (33.). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

