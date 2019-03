Sport

Fans des EHC Arosa reisen mit Gondel an Spiel in der Lenzerheide



Bild: arosa lenzerheide

Die beste Anreise ever an ein Hockeyspiel? Arosa-Fans nehmen die Gondel

Der EHC Arosa bestreitet momentan den Final in der ersten Liga gegen den SC Lyss. Es geht um den Schweizer Meistertitel bei den Amateuren. Heute Abend steht in der Best-of-5-Serie das vierte Spiel an. Arosa liegt mit 1:2 zurück, droht also den Titel zu verpassen.

Und ausgerechnet heute kann der Traditionsklub nicht auf eigenem Eis antreten. Das Aroser Sport- und Kongresszentrum wird von einem Ärztekongress in Beschlag genommen. Deshalb springt die Lenzerheide ein. Die beiden Wintersportorte teilen schon ein gemeinsames Skigebiet, nun darf Arosa auch das Sportzentrum Dieschen «ausleihen».

Bild: lenzerheide.com

Doch das bedeutet, dass die Fans bei einem «Heimspiel» mit dem Auto eine Anreise von rund einer Stunde hätten und von Arosa runter nach Chur und dann wieder hoch in die Lenzerheide fahren müssten. Die Bergbahnen von «Arosa Lenzerheide» bieten nun aber eine andere Variante an.

Mit der Gondel ans Eishockeyspiel!

Von Innerarosa kommen die Fans mit der Gondelbahn aufs Hörnli. Dort verbindet die Urdenbahn Arosa mit der Lenzerheide. Drei weitere Bahnen und einen Fussmarsch später stehen die Fans bereits vor der Eishalle in der Lenzerheide. Die Bahnen werden für die Matchbesucher extra laufen lassen. Die Anreise von Arosa nach Lenzerheide mit den Gondeln und Sesselbahnen ist kostenlos.

Bild: screenshot lenzerheide.com; bearbeitung watson

Die Rückreise soll dann mit Bussen erfolgen. Schliesslich wollen die Seilbahnmitarbeiter auch irgendwann Feierabend. Sollten genügend Anmeldungen eintreffen, organisiert die RhB sogar einen Extrazug von Chur nach Arosa.

Auch falls der EHC Arosa die Affiche heute verlieren sollte und den Meistertitel somit Lyss überlassen müsste, es dürfte ein Spiel werden, das den Fans noch lange in Erinnerung bleibt. Nur schon wegen der Anreise. (abu)

