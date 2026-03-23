Hermann Schönbächler wurde durch die SRF-Sendung «Auf und Davon» zur Kultfigur. Bild: SRF

Schweizer Hockey-Nati erhält neue Torhymne – aber nicht wegen wütenden «Richi»-Eltern

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Die Tore der Schweizer Eishockey-Nati bei Weltmeisterschaften und Länderspielen werden seit knapp zwei Jahren mit dem Song «Richi» der Stubete Gäng gefeiert. Nun ändert der Schweizer Eishockey-Verband SIHF die Torhymne aber. Dies habe jedoch nichts mit dem Ärger der Familie Schönbächler zu tun, wie der Verband mitteilt. So sei unabhängig von dem Facebook-Post seit längerer Zeit an der Einführung eines neuen Torsongs gearbeitet.

Die Familie Schönbächle wanderte 2010 nach Kanada aus und wurde dabei vom SRF begleitet. Mehrere Ausschnitte aus der Sendung «Auf und davon» gingen als Memes viral. Besonders im Gedächtnis blieb die Episode, als der kleine Richi vom Bagger fiel und Vater Hermann sagte: «Richi, i ha gseit, du söusch di guet häbe!»

Auch der Siegtreffer gegen Tschechien bei den Olympischen Spielen wurde mit «Richi» gefeiert. Video: SRF

Berichtigung In diesem Artikel stand zuerst, dass der Schweizer Eishockey-Verband seine Torhymne aufgrund des Posts der Familie Schönbächler ändere. Dies sei aber nicht der Fall, wie SIHF gegenüber watson erklärt.

Diese Aussage wurde auch im Lied der Stubete Gäng verwendet. Sehr zum Ärger der Familie Schönbächler, die diesem vor einigen Tagen auf Facebook Luft machte. So seien verschiedene Fanartikel wie Socken oder Aufkleber, aber auch Bücher, Spiele und Musik ohne das Wissen und Einverständnis der Familie produziert worden. «Wir haben auch nie einen monetären Anteil erhalten», teilt die in Westkanada wohnende Familie mit. Besonders am Song «Richi» nimmt sie Anstoss:

«Der absolute Höhepunkt der Respektlosigkeit ist der ‹Richi Song› der Stubete Gang, in dem die Musiker so weit gegangen sind, dass sie ohne Erlaubnis von uns oder dem SRF Hermanns Stimme und Zitate brauchen und INSBESONDERE mit ihrem Text die Privat- und Intimsphäre unseres minderjährigen Sohnes verletzen. Der Song wurde auch ohne unser Wissen als ‘Torsong’ für Hockeystadien ausgewählt und wird damit nun immer mehr populär.»

Das Lied wurde 2022 veröffentlicht und seither millionenfach gehört. Auf Spotify ist es mit knapp 7,5 Millionen Streams eines der erfolgreichsten Lieder der Band, die auch für Songs wie «Petra Sturzenegger» oder «Göschene Airolo» bekannt ist. Durch die Schweizer Eishockey-Nati wurde «Richi» nun aber auch international bekannt. Bei der U20-WM feierten die Schweden ihren Titel gar mit dem Lied in der Kabine.

Unter anderem mit diesem Song feiert die Stubete Gäng grosse Erfolge. Video: YouTube/Stubete Gäng

Bei Veröffentlichung des Lieds sei Richi Schönbächler erst 14 Jahre alt gewesen, weshalb seine Familie nun darum bittet, das Musikvideo bei Youtube, das fast drei Millionen Aufrufe hat, zu melden. «Dieser Song, produziert mit kommerzieller Absicht und ohne unser Wissen und ohne unser Einverständnis, verletzt die WÜRDE unseres Sohnes und damit auch von den anderen Mitgliedern der Familie», heisst es in dem Post. Darüber seien die Eltern von Richi «entsetzt und enttäuscht. Wir distanzieren uns klar von allen diesen Machenschaften und möchten alle bitten, diese Angelegenheit nicht noch mehr aufzubauschen, sondern es nach all diesen Jahren endlich ruhen zu lassen und unseren Kindern RESPEKT und DISTANZ zu geben.»

Der ganze Post von der Familie Schönbächler. Bild: facebook

Dieser Wunsch geht nun zumindest in Bezug auf das Schweizer Eishockey-Nationalteam in Erfüllung. Auch der neue Song werde von der Stubete Gäng kommen und pünktlich zur Heim-WM bekannt gegeben. Die Band hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäussert. (nih)