Kloten beendet das Wochenende mit einer perfekten Bilanz von sechs Punkten aus zwei Spielen. Bild: keystone

Kloten schlägt auch den HCD – ZSC siegt nach Aufholjagd gegen Lausanne

Kloten – Davos 5:2

Aufsteiger Kloten wird immer besser und entfernt sich weiter vom Tabellenende. Mit einem 5:2 über Davos feiern die Zürcher Unterländer den vierten Heimsieg in Folge und den fünften Sieg aus den letzten sieben Spielen. Der ehemalige Davoser Axel Simic war eine Schlüsselfigur bei Klotens deutlichem Erfolg. Simic erzielte den Siegtreffer zum 3:1 in Überzahl und bereitete das 4:1 von Arttu Ruotsalainen vor. Der Finne doppelte dann noch mit seinem zweiten Saison- und National-League-Tor zum 5:2-Endresultat noch.

Kloten verdiente sich den Sieg mit einem deutlichen Plus an Spiel- und Chancen-Anteilen. Den 1:0-Vorsprung hatte sich der Aufsteiger nach dem ersten Drittel mit 16:4 Torschüssen bereits redlich verdient. Martin Ness brachte da die Zürcher Unterländer mit einem leichten Ablenker mit dem linken Oberschenkel in Führung. Es war das erste National-League-Tor für Kloten für den schweizerisch-deutschen Doppelbürger.

Die Davoser um Raphael Prassl (m.) verloren nach zuvor drei Siegen nun zum zweiten Mal in Serie. Bild: keystone

Zudem war noch der Kanadier Eric Faille für die Zürcher Unterländer erfolgreich. Der Topskorer in der Aufstiegs-Saison von Kloten erzielte im Finish des Mitteldrittels mit einem verdeckt abgegebenen Schuss das 2:1. Davos kassierte dadurch die zweite Niederlage gegen einen Zürcher Klub innerhalb von rund 18 Stunden. Am Vorabend waren die Bündner den ZSC Lions vor eigenem Publikum mit 0:5 unterlegen.

Zürich – Lausanne 5:4 n. V.

Die ZSC Lions setzen sich nach einer Aufholjagd in der Verlängerung gegen Lausanne durch. Die Waadtländer waren nach 24 Minuten 3:0 vorne, nachdem Cory Emmerton zum zweiten Mal getroffen hatte. Und nach den Toren von Zürichs Juho Lammikko und Lucas Wallmark erhöhte Jiri Sekac auf 4:2 für Lausanne.

Doch Sven Andrighetto, acht Sekunden vor Ende des Mitteldrittels, und Simon Bodenmann, knapp vier Minuten vor Schluss, brachten die Gastgeber zurück ins Spiel. In der Verlängerung traf mit Miko Lehtonen auch noch ein fünfter Zürcher und entschied damit das Spiel.

In einem hart umkämpften Spiel setzten sich die Lions in der Verlängerung durch. Bild: keystone

Tabelle

(nih/sda)