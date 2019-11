Sport

Eishockey

NHL: Casino in Las Vegas verklagt Evander Kane auf 500'000 US-Dollar



Bild: AP/AP

Sharks-Stürmer Evander Kane wird verklagt – weil er in den Playoffs gezockt hat

Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas? Nicht im Fall von NHL-Stürmer Evander Kane. Der Flügel der San Jose Sharks hatte im vergangenen April zwischen dem dritten und dem vierten Playoffspiel zwischen den Sharks und den Vegas Golden Knights wohl etwas zu viel Zeit. Um sich zu beschäftigen, suchte der 28-Jährige eines der vielen Casinos der Wüstenstadt auf.

Spielglück hatte er allerdings keines. Medienberichten zufolge soll der Kanadier seine entstandenen Spielschulden nie bezahlt haben. Das Hotel «Cosmopolitan» verklagt Kane nun auf eine Gesamtsumme von 500'000 Dollar. Darin enthalten sind auch die Kosten für das entsprechende Gerichtsverfahren.

Las Vegas und Evander Kane, das ist auch sonst keine Liebesgeschichte. Die Rivalität der Sharks und der Golden Knights gipfelte dieses Jahr noch vor der Saison in einem Testspiel, als Kane die Nerven verlor und drei Spielsperren kassierte. (abu)

