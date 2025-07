Auf den Gipfeln der Churfirsten brennen am 1. August traditionel Höhenfeuer. Bild: keystone

Die Höhenfeuer auf den Churfirsten brennen am 1. August nicht

Die jährlich am Nationalfeiertag geplanten Höhenfeuer auf den Gipfeln der sieben Churfirsten können aufgrund der Wetterprognose nicht am 1. August angezündet werden. Das teilte Toggenburg Tourismus am Donnerstag mit.

Es werde geprüft, ob die Höhenfeuer später im August brennen werden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die sieben gleichzeitigen Höhenfeuer auf den Churfirsten haben ihren Ursprung im Jahr 2020. Die Idee entstand anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Toggenburger Sektion des Schweizerischen Alpen-Clubs (SAC) und wurde schliesslich von der regionalen Tourismusorganisation übernommen. Bereits mehrmals konnten die Feuer jedoch aufgrund des Wetters nicht am 1. August entfacht werden.

Um genügend Holz auf den Bergspitzen zu haben, sind jeweils Berggängerinnen und Berggänger angehalten, vor dem Erklimmen der Gipfel ein Holzscheit in den Rucksack zu packen. Solche werden am Fusse der einzelnen Berge bereitgestellt. (sda)