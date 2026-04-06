Timo Meier (rechts) feiert mit den Teamkollegen Jacob Markström (Mitte) und Luke Hughes den Erfolg gegen Montreal. Bild: keystone

Timo Time! Devils schlagen Montreal und halten Mini-Playoff-Hoffnung am Leben

Erfolgreiche Nacht für die New Jersey Devils und Timo Meier: Sie schlagen Topteam Montreal mit 3:0 und bewahren sich so ihre Playoffchancen. Auch Pius Suter kommt mit seinen St. Louis Blues zu einem wichtigen Erfolg,

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Canadiens – Devils 0:3

Die New Jersey Devils wahren in der NHL ihre kleine Chance auf die Playoffs. Die Devils gewinnen an Ostern in Montreal 3:0; Timo Meier steuert den «Gamewinner» bei. Nachdem sie 24 Stunden vorher in Newark im Penaltyschiessen gegen den gleichen Gegner noch verloren hatten, feierte New Jersey den 12. Sieg aus den letzten 18 Spielen und liegt weiter sieben Zähler hinter dem letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference.

Die Devils beendeten zugleich die Serie von acht Erfolgen hintereinander der Canadiens, die sich trotz der Niederlage das Ticket für die Playoffs sicherten. Es war Timo Meier, der nach elf Minuten mit einem Schuss aus kurzer Distanz den ersten Treffer erzielte. Der Appenzeller nutzte eine hervorragende Vorarbeit von Jack Hughes (2 Assists) und erzielte sein 24. Saisontor, das 7. in den letzten zwölf Partien.

New Jersey darf sich im Kampf um einen Playoff-Platz keine Fehler mehr leisten. Die Devils haben noch fünf Spiele in der Qualifikation ausstehend und treffen dabei ausnahmslos auf direkte Playoff-Konkurrenten: die Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings, Ottawa Senators und die Boston Bruins.

Avalanche – Blues 2:3

Auch die St. Louis Blues mit dem Zürcher Center Pius Suter können die Playoffs noch erreichen. St. Louis holte zwei wertvolle Punkte bei Leader Colorado Avalanche setzte sich dank eines Hattricks von Robert Thomas mit 3:2 durch. St. Louis rückte bis auf drei Zähler an die Nashville Predators heran, die aktuell den letzten Playoff-Platz belegen.

Die Tabellen

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(sda/con)