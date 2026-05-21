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Eishockey-WM: Kanada ringt Norwegen nach Verlängerung nieder

Canada&#039;s Mark Scheifele celebrates the winning goal in overtime of the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Norway, in Fribourg, Sw ...
Mark Scheifele schiesst Kanada in der Verlängerung zum Sieg.Bild: keystone

Kanada bezwingt Norwegen mühevoll in der Verlängerung – Finnland deklassiert Lettland

21.05.2026, 19:2121.05.2026, 19:27

Gruppe A

Lettland – Finnland 1:7

Keine Blösse gab sich Finnland beim deutlichen 7:1-Kantersieg gegen Lettland. Zwar gingen die Letten bereits nach zehn Sekunden durch Rudolfs Balcers überraschend in Führung, danach dominierten die Nordeuropäer die Partie jedoch nach Belieben.

Blitzstart der Letten nach 10 Sekunden – danach passt aber nur noch wenig zusammen.Video: SRF

Die Tabelle:

Gruppe B

Kanada – Norwegen 6:5nV

Kanada entgeht an der Eishockey-WM einer Blamage und schlägt Norwegen nach Verlängerung knapp mit 6:5.

Der grosse Favorit Kanada tat sich gegen den krassen Aussenseiter Norwegen unerwartet schwer. Die Skandinavier spielten mutig auf, gingen im Spielverlauf gleich viermal in Führung (darunter das 5:4 in der 50. Minute durch Thomas Koblar) und schnupperten an der ganz grossen Sensation. Erst knapp zwei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit rettete Ryan O'Reilly die wankenden Nordamerikaner mit dem späten Ausgleich zum 5:5 in die rettende Verlängerung.

Kanada gleicht spät aus und trifft in der Verlängerung dann rasch zum Sieg.Video: SRF

In der Extraschicht dauerte es dann aber nur 29 Sekunden, ehe Mark Scheifele für die schnelle Entscheidung zugunsten der Kanadier sorgte. Für Scheifele war es bereits der dritte Treffer an diesem Abend, nachdem er sein Team schon im ersten Drittel zweimal nach norwegischen Führungen zurück ins Spiel gebracht hatte. Norwegen wird trotz der knappen Niederlage für einen beherzten Auftritt immerhin mit einem verdienten Punkt belohnt. (abu/sda)

Die Tabelle:

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