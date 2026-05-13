wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
FC Zürich

FCZ-Goalie Yanick Brecher beendet seine Karriere

Torhueter Yanick Brecher (FCZ) vor dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Zuerich FCZ und den BSC Young Boys YB am Sonntag, 26. Oktober 2025 im Stadion Letzigrund in Z ...
Am Samstag feiert Yanick Brecher seinen Abschied.Bild: keystone

FCZ-Goalie Yanick Brecher beendet seine Karriere

13.05.2026, 21:5214.05.2026, 11:24

Der FC Zürich verliert seinen langjährigen Goalie und Captain Yanick Brecher. Der 32-Jährige wird nach 15 Jahren im Profi-Fussball seine Karriere am Ende der laufenden Saison beenden.

Brecher werde am Samstag im Heimspiel gegen Servette ein letztes Mal für den FCZ auflaufen, teilte der Stadtklub am Mittwoch mit. Mit Ausnahme einer achtmonatigen Leihe zum FC Wil in die Challenge League in der Saison 2014/15 spielte Brecher während seiner Laufbahn ausschliesslich für den FCZ.

Mit den Zürchern gewann er dreimal den Cup (2014, 2016, 2018) und wurde 2022 Schweizer Meister. Seit 2019 trug der Torhüter zudem die Captainbinde. Zuletzt musste Brecher in der zweiten Saisonhälfte jedoch oft dem Jungen Silas Huber den Vortritt lassen.

Seinen bevorstehenden Abschied kommentiert Brecher wie folgt: «Ich bin vor 20 Jahren als 13-Jähriger mit grossen Träumen und Ambitionen zum FCZ gekommen. Nun blicke ich auf 20 wunderschöne Jahre beim Stadtklub zurück, darunter 15 Jahre als Profi und sieben Jahre als Captain. Ich durfte in dieser Zeit viele Highlights erleben mit dem Meistertitel 2022, drei Cupsiegen und mehreren Europacup-Teilnahmen. Ich bedanke mich bei der Vereinsführung, meinen Mannschaftskollegen und vor allem auch bei den Fans für den stets überragenden Support in guten wie in schwierigen Zeiten.»

Dem FCZ wird Brecher zumindest als Botschafter erhalten bleiben. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
1 / 27
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
Wer im Letzigrund-Stadion schon alles das Sagen hatte – und Titel gewonnen hat.
quelle: keystone / christoph ruckstuhl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kash Patel weist Vorwürfe von Alkoholkonsum in Debatte zurück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Reiszeit
13.05.2026 23:10registriert November 2021
Merci und alles Gute, Yanick. Du warst ein toller Goalie und ein würdiger Captain.
502
Melden
Zum Kommentar
avatar
LetsBrocc
14.05.2026 09:13registriert September 2022
Ich durfte mit Yanick bis etwa 12 Jahre mit ihm spielen und hab an der Goldküste mit ihm die Fussballkarriere gestartet. Lustigerweise war er von der Leistung her eher durchschnittlich und spielte lange als Feldspieler - was aber immer herausstach war sein Charakter und die Leidenschaft zum Fussball. Immer Hilfsbereit und verteidigte die Jungs, die gehänselt wurden. Alle mochten Ihn.

Toller Typ, tolle Karriere - ich mag es dir von ganzem Herzen gönnen. Geniess das Leben! Dajee!
242
Melden
Zum Kommentar
13
Bissegger ist einer der «Auserwählten», die das Supertalent Seixas beschützen
Es geht zwar erst in gut sechs Wochen los, aber schon jetzt ist ganz Radsport-Frankreich in Ekstase und fiebert dem Start der Tour de France mit Paul Seixas entgegen. Hautnah dabei ist Stefan Bissegger als Teamkollege des 19-jährigen Hoffnungsträgers.
Stefan Bissegger bekam in der vergangenen Woche hautnah mit, wie die Französinnen und Franzosen schon jetzt mit ihrem «Wunderkind» Paul Seixas mitfiebern. Am Donnerstag wurde der 27-jährige Thurgauer vom Rennstall «Decathlon» nach Evian-les-Bains beordert, um zusammen mit Seixas die 16. Etappe der diesjährigen Tour de France zu rekognoszieren. Es geht um ein Einzelzeitfahren über 26 Kilometer. Bissegger ist ein Spezialist für solche Prüfungen und vermittelte seinem jungen Captain Tricks und Kniffs, um auf der Strecke nach Thonon-les-Bains schnell zu sein.
Zur Story