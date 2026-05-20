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FCZ-Fans hinterlassen den Canepas und Heinz Lindner eine Botschaft

Beim Trainingszentrum des FC Zürich haben die Fans dem Neuzugang Lindner und den Canepas eine Nachricht hinterlassen.
Beim Trainingszentrum des FC Zürich haben die Fans dem Neuzugang Lindner und den Canepas eine Nachricht hinterlassen.Bild: ZVG

«Lindner du scheiss Hopper» – FCZ-Fans haben keine Freude am neuen Ersatzgoalie

20.05.2026, 14:2520.05.2026, 14:36

Der FC Zürich verpflichtete letzten Montag den Österreicher Heinz Lindner, der zuletzt bei den Young Boys unter Vertrag stand. Der Stadtklub reagierte somit auf den Rücktritt von FCZ-Captain und Goalie Yanick Brecher, der überraschend seine Karriere beendet hat.

Bei den FCZ-Fans kam dieser Transfer nicht nur gut an. Auf der Zufahrtsstrasse zum Trainingsgelände der Zürcher wurde dem Präsidentenehepaar Ancillo und Heliane Canepa sowie dem Neuzugang eine Botschaft hinterlassen: «Canepas, nüt für Unguet: Lindner du scheiss Hopper!».

Von 2017 bis 2019 spielte der österreichische Keeper beim Stadtrivalen GC und machte für die Hoppers insgesamt 75 Spiele.

Bereits für andere Transfers wie die von Steven Zuber und Marcel Koller, die beide ebenfalls eine ausgeprägte GC-Vergangenheit haben, sowie Benjamin Mendy aufgrund des langen Prozesses gegen ihn mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gab es heftige Kritik von Seiten der FCZ-Anhänger. (car)

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