Josi kommt mit Nashville nicht vom Fleck – Jets und Devils festigen Spitzenplätze

Diesen belegen die Vancouver Canucks von Pius Suter. Ohne einen Skorerpunkt des Zürcher Stürmers stoppten die Kanadier eine Negativserie nach vier Niederlagen in Folge. Die Canucks gewannen in Toronto 3:0.

Für das mit hohen Ambitionen in die Saison gestartete, bisher aber auf der ganzen Linie enttäuschende Nashville ist der Playoff-Zug bald einmal abgefahren. Zwar dauert die Regular Season in Nordamerika noch lange, doch die Predators stecken nach der 29. Niederlage im 42. Spiel auf dem drittletzten Platz der Western Conference fest. Der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz beträgt bereits fünfzehn Punkte.

Nach zwei Dritteln sah die Welt in Nashville noch einigermassen in Ordnung aus. Auch dank Roman Josis Assist zum 1:1 hielten die Predators das Spiel ausgeglichen. Im letzten Abschnitt zog aber Washington davon – obwohl es von Nashville mit 33:16 Schüssen optisch dominiert wurde.

Die Chancen der Nashville Predators mit ihrem Captain Roman Josi auf die Playoffs in der NHL schrumpfen immer weiter. In der Nacht auf Sonntag verlieren sie zu Hause gegen die Washington Capitals 1:4.

Andy Fordham trinkt 24 Flaschen Bier, eine Flasche Brandy und wird Darts-Weltmeister

11. Januar 2004: «Ich wurde Darts-Champion, obwohl ich nie trocken war.» Die erstaunliche Lebensgeschichte des Andy Fordham.

«Die Menschen sagen zu mir, sie hätten mich nie betrunken gesehen», erzählt Andy Fordham dem Reporter des Telegraph, als er in einem Pub seine Geschichte erzählt. Fast drei Jahre ist er da schon trocken, nicht so in der Vergangenheit. «Es war eigentlich so, dass mich die Leute nie nüchtern gesehen haben. Um die Wahrheit zu sagen, ich war die ganze Zeit besoffen.»