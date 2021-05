Sport

Der SCB-Obersportchef dreht am grossen Rad: Kommt Anton Lander?



Raeto Raffainer versucht den Center Anton Lander (30) nach Bern zu holen. Sozusagen die schwedische Antwort auf den einstigen SCB-Kultstürmer Alan Haworth.

Der SCB-Obersportchef Raeto Raffainer ist einerseits mit der Suche nach einem Untersportchef beschäftigt. Andererseits wird beim SCB nicht nur der Büroapparat ausgebaut. Es wird erfreulicherweise auch an den Sport gedacht.



Der SCB braucht noch zwei Ausländer. Raeto Raffainer umschreibt seine Strategie so: «Wir haben nur das Geld für einen sehr guten Ausländer. Der KHL-Markt ist jetzt aufgegangen und wir hoffen, dass wir hier fündig werden. Für die Verpflichtung des zweiten Ausländers sind die Mittel limitiert und wir werden wohl etwas zuwarten.»

Mit der Öffnung des russischen Marktes ist nun der Wunschspieler des SCB-Obersportchefs erhältlich: der schwedische Mittelstürmer Anton Lander. Ein weitgereister Leitwolf mit Einsätzen in fast allen wichtigen Ligen der Welt: 215 Spiele (35 Punkte) in der NHL, 203 (177) in den Farmteamligen (163), 199 (55) in Schweden und vor allem zuletzt 235 Partien (146 Punkte) in der KHL, wo er 2018 mit Kazan Meister geworden ist. Die letzten zwei Jahre stürmte er für Jaroslawl.

Er gilt als hart arbeitender und smarter Leitwolf, der die «Gefechte» an der Bande und in den Ecken gewinnt. Vorwärts ein guter Spielmacher und rückwärts verlässlich in der Defensive – alles in allem mahnen die Scouting-Reports ein wenig (aber nur ein wenig) an Alan Haworth, den kanadischen Leitwolf der SCB-Meisterteams von 1989, 1991 und 1992.

Anton Lander würde also wahrscheinlich dem Anforderungsprofil eines SCB-Ausländers entsprechen. Aber einfach wird die Verpflichtung nicht. Soeben ist sein schwedischer Stamm- und Herzensclub Timra nach zwei Jahren wieder in die höchste schwedische Liga aufgestiegen. Warum also nicht in die Heimat zurückkehren? Raeto Raffainer ist noch lange nicht am Ziel.

Im Sinne von Transparenz wäre es eigentlich nur fair, wenn der grosse Kommunikator Marc Lüthi bei den Rechnungen für die Saisonkarten, die nun bald verschickt werden, eine Rubrik hinzufügen würde: Die SCB-Kundinnen und -Kunden sollten durch Ankreuzen eines Feldes wählen können zwischen

mein Geld ist für die Investitionen in die Mannschaft zu verwenden. mein Geld ist für die Anstellung von weiterem Büropersonal zu verwenden.

Es ist denkbar, dass das Resultat einer solchen Umfrage eine erhebliche Erhöhung des Sport-Budgets für Raeto Raffainer wäre.

