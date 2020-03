Sport

Linus Omark wechselt in die Schweiz zu Genf-Servette



Linus Omark kommt zurück – aber nicht nach Bern, sondern nach Genf

Der offensive Zauberkünstler Linus Omark (33) kehrt nach sieben Jahren in die Schweiz zurück. Er hat bei Servette einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Er ist nach wie vor einer der besten Skorer ausserhalb der NHL. Diese Saison hat der schwedische Flügel in der KHL für Ufa in 59 Partien 54 Punkte produziert und in den Playoffs noch einmal 12 Punkte in 6 Partien nachgelegt.

Der Weltmeister von 2017 kennt die Schweiz. Er stürmte 2012/13 für Zug und wurde mit 69 Punkten aus 48 Spielen Liga-Topskorer und liess sich in den Playoffs in 12 Partien 12 Punkte gutschreiben.

Der SCB kann nicht zuschlagen

Wir sehen: der perfekte Flügelstürmer für die Schweiz. Und er wäre für den SCB der perfekte Nachfolger für Topskorer Mark Arcobello. Zumal ja der SCB mit Ted Brithén für nächste Saison einen schwedischen Center unter Vertrag genommen hat. SCB-Sportchef Alex Chatelain ist fleissig, aber zurzeit etwas glücklos: Bei Michael Lindqvist war er nahe dran, aber der schwedische Flügelstürmer bleibt nun doch in seiner Heimat.

Auch bei Linus Omark hatte der tüchtige SCB-Sportchef kein Glück: Der wohl «heisseste» Ausländer auf dem Markt hat sich für Genf entschieden und dort für zwei Jahre unterschrieben.

