Badi Letten ist voll? Das sind unsere «Geheim»-Tipps, um am Wasser zu chillen

«Mit Riesenabstand ist das Strandbad Mythenquai die schönste Badi von Zürich. Der Name sagt's schon, es ist ein STRAND-Bad, 250 Meter Sandstrand! Plus Alpensicht. Traumhaft. Abgesehen davon: das Bagno Pubblico in Ascona. Da ist der Sand noch schöner und gratis ist es auch. Und der dunkel murmelnde Lago Maggiore ist einfach magisch.»

«Es kann nur eine richtige Antwort geben: das Bad Allenmoos in Zürich. Die Badi bietet genügend Platz, ist deshalb nie zu voll und danach kann man sich im kulinarischen Mekka Oerlikon noch irgendwo zum Abendessen hinsetzen. Was will man mehr?»

Da ich in Altstetten wohne, muss ich natürlich Werdinsel sagen. Es ist gratis, hat eine schöne Liegewiese entlang der Limmat, man kann vorne reinhüpfen und sich nach unten treiben lassen oder die Limmat auch als Gegenschwimmanlage nutzen. Dazu hat's ein Kiosk – was will man mehr?! Ah stimmt, es hat auch noch einen FKK-Bereich, aber da war ich noch nie. :-)

«Mit Blick auf den Jet d'Eau und den Hausberg Salève. Mehr als eine Badi, einfach ein Ort, den man gesehen haben muss, wenn man in Genf ist. 12 Monate lang. Eintritt übrigens: 2 Franken. Preise fürs Essen so günstig wie sonst wohl nirgends in der Stadt.»

«Mein kleiner Geheimtipp, wenn man nicht vom Züri Unterland kommt, ist vom Bahnhof Eglisau zu Fuss in zehn Minuten erreichbar. Mit einer kleinen Wiese direkt am Ufer und einem kleinen Sprungbrett hat es alles, was es für eine Abkühlung im Sommer braucht. Auch für einen gemütlichen Feierabend ist die Rhybadi perfekt.»

Es ist wieder Badi-Zeit, hurra! Und weil du deinen eigenen Badeplatz vermutlich schon in- und auswendig kennst, verraten wir dir nun unsere. Und am Schluss wollen wir natürlich deinen sehen.

Hoi zäme!



Gestern haben wir mit Freunden beim Znacht folgenden Zweispalt besprochen: Vintage-Pelze. Was soll man damit machen? So in dem Sinne: Ich erbe von meiner Oma einen Fuchspelz- oder Nerzmantel, was tun damit? Weil wegwerfen ist irgendwie scheisse, das Tier ist schon lange tot und wenn ich es wegwerfe, würdige ich es auch nicht. Wenn ich den Mantel aber trage, dann setze ich trotzdem ein Statement, dass «man Pelz tragen kann», es steht ja nirgends, dass das ein Vintage-Pelz ist.