Sport

Eismeister Zaugg

Sven Andrighetto: Wie gross ist der Lohn des Stürmers bei den ZSC Lions?



Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Löhne in Zeiten des Salary-Cap – wie viel verdient eigentlich Sven Andrighetto?

Welch eine Ironie der Hockey-Geschichte. Während die Fans darüber rätseln, ob die ZSC Lions Sven Andrighetto zum bestbezahlten Schweizer in der Geschichte der National League gemacht haben, arbeiten die Klubbosse an der Einführung einer Lohnobergrenze.

Die Frage nun also: Ist Sven Andrighetto der bestverdienende Spieler mit Schweizer Pass der Liga? Eine Antwort ist gar nicht so leicht zu finden. Die Spielerlöhne werden bei uns – anders als in der NHL – nicht publiziert. Und sie werden von den direkt Betroffenen logischerweise nicht preisgegeben. Sein Agent Dani Giger sagt denn auch auf Anfrage: «Wir geben über Vertragsdetails unserer Spieler keine Auskunft.»



NHL-Scout Thomas Roost hat es in einer Kolumne wunderbar formuliert: Sven Andrighetto sei «kein Monetär-Romantiker». Wir können beifügen: Dani Giger auch nicht.

Video: SRF

Im Alter von 27 Jahren hatte der neue ZSC-Star bei der Rückkehr in die Schweiz nach neun Jahren Nordamerika und Russland die bestmögliche Verhandlungsposition. In der NHL hat er insgesamt 4,205 Millionen Dollar brutto und in der KHL letzte Saison rund 1,22 Millionen Franken verdient. Und wie viel sind es nun in den nächsten fünf Jahren bei den ZSC Lions?

Nach einer Telefonrunde durch die Liga lässt sich hingegen sagen: Der Wert des Fünfjahresvertrages von Sven Andrighetto wird von den Sportchefs, Scouts und Agenten auf rund vier Millionen Franken brutto geschätzt. Also rund 800 000 Franken pro Jahr. Zitieren lässt sich keiner. Logisch.

Frage also an ZSC-Sportchef Sven Leuenberger:

Eismeister Zaugg Ist diese Schätzung in etwa richtig?

Sven Leuenberger Nein.

Eismeister Zaugg Zu tief?

Sven Leuenberger Nein, zu hoch.

Eismeister Zaugg Viel zu hoch?

Sven Leuenberger Zu hoch.

Eismeister Zaugg Ist Sven Andrighetto der bestverdienende Schweizer der Liga?

Sven Leuenberger Nein.

Wieder eine Telefonrunde durch die Liga. Ist Sven Andrighetto der bestverdienende Schweizer der Liga? Dazu gibt es eine Anmerkung: Besser ist eigentlich die Frage, ob er der teuerste Schweizer sei. Aus dem Grund, weil der Nationalstürmer bis zu seinem Wechsel in die nordamerikanischen Juniorenligen im Sommer 2011 bei den ZSC Lions gespielt hat. Dadurch entfällt für die Zürcher die alljährlich zu entrichtende Ausbildungs-Entschädigung an den oder die Klubs in der Schweiz, die WM-Silberhelden von 2018 ausgebildet haben. Die Summe wird von Jahr zu Jahr zwar kleiner, dürfte aber für die nächsten Jahre gut 50'000 Franken ausmachen.

Die Antwort auf die Frage, ob Sven Andrighetto der teuerste Schweizer der Liga sei, lautet nach dieser Telefonrunde «nein.» Der «Klub der Teuersten» (oder «Klub der Besten») umfasst demnach Leonardo Genoni, Grégory Hofmann, Raphael Diaz (Zug), Reto Berra (Gottéron) und neu eben Sven Andrighetto (ZSC Lions). Nicht ganz einig sind sich die Kenner, ob nicht auch Simon Moser (SC Bern) zu dieser illustren Runde gehört.

Interessant ist die Frage nach einer Rangierung der teuersten Eidgenossen. Nach Auswertung aller Antworten lässt sich folgende Rangliste der «monetären Nicht-Romantiker» erstellen (ohne Gewähr):

Grégory Hofmann Leonardo Genoni Sven Andrighetto Reto Berra Raphael Diaz

Dazu ist zu sagen: die Jungs sind ihr Geld wert.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet während der Virus-Krise im Sommer 2020, in der wirtschaftlich wohl schwierigsten Zeit für die Klubs, über ein mögliches Rekordsalär debattiert wird. In einer Zeit, da im Rahmen der Krisenhilfe selbst die Landesregierung Lohnreduktionen angemahnt hat und die Ligaführung erstmals in unserer Geschichte das Konzept einer Lohnobergrenze (Salary-Cap) ausarbeitet.

Bild: KEYSTONE

Dazu ist festzustellen: Die ZSC Lions sind ehrlich. Sowohl Manager Peter Zahner als auch Sportchef Sven Leuenberger legen ihre Bedenken in Sachen Salary-Cap offen dar. Sie nennen gut durchdachte Gründe, warum die durchaus gutgemeinte Absicht, auf diesem Wege die Löhne zu reduzieren, nicht funktionieren wird.

Die Zürcher mögen auf dem Transfermarkt Wein trinken (den sie sich leisten können). Aber sie haben – anders als einige ihrer Berufskollegen – nie Wasser gepredigt.

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So viel ist jedes NHL-Team wert Sommerhit! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter