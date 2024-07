Mit dem Sieg über Italien steht die Schweiz bereits im Viertelfinal – dort würde es zum Duell mit England kommen, sollten die «Three Lions» die Slowakei wie erwartet schlagen. Im Mutterland des Fussballs ist der Respekt vor der Nati gross. «Die Schweizer waren brillant, in allem was sie taten», schwärmt Ex-Stürmer Alan Shearer im Podcast «The Rest is Football», «sie waren absolut herausragend».



Gary Lineker, ebenfalls ehemaliger Goalgetter Englands, zeigte sich vor allem von Granit Xhaka beeindruckt. «Er hat das Mittelfeld absolut dominiert», so Lineker. Und der ehemalige Verteidiger Micah Richards erklärte, er blicke einem möglichen Duell mit der Schweiz nicht mehr gleich optimistisch entgegen wie zuvor. «Vorher war ich begeistert, jetzt bin ich nicht mehr so zuversichtlich», so der ehemalige Spieler von Manchester City. (dab)

Bild: keystone