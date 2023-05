Er ist der Neue an der Seitenlinie des FCB: Timo Schultz. Bild: www.imago-images.de

Der FC Basel hat einen neuen Trainer: Timo Schultz kommt auf die nächste Saison

Mitten im Freudentaumel nach dem 2:1-Erfolg im Conference-League-Halbfinal gegen die AC Fiorentina gibt es vom FC Basel eine weitere Erfolgsmeldung: Die Trainersuche ist beendet. Timo Schultz übernimmt im Sommer von Interimscoach und Sportchef Heiko Vogel.

Der 45-jährige Deutsche war bis im letzten Dezember Trainer des FC St.Pauli. In der vergangenen Saison verpasste er den Aufstieg in die Bundesliga mit dem Kiezklub nur knapp, die Hinrunde verlief in dieser Saison aber wenig erfolgreich, weshalb Schultz dann freigestellt wurde. Dies, obwohl sich die Fans des Hamburger Klubs für den Ex-Profi, der zwischen 2005 und 2022 als Spieler, Teammanager und Trainer bei St.Pauli unter Vertrag stand, einsetzten.

Heiko Vogel, der ab der nächsten Saison wieder ausschliesslich als Sportdirektor fungieren wird, freut sich über die Verpflichtung seines Landsmanns, der die «absolute Wunschlösung» gewesen sei. «Wir konnten mit Timo Schultz den Trainer verpflichten, der mit seinem Profil und seiner Erfahrung perfekt zur Mannschaft und der Philosophie des Vereins passt.»

Heiko Vogel freut sich, seinen Nachfolger gefunden zu haben. Bild: keystone

Schultz habe die Verantwortlichen von der ersten Sekunde an zu einhundert Prozent überzeugt. Der neue Trainer habe die Gespräche ebenfalls als «positiv und konstruktiv» empfunden, wie er in der Mitteilung des Klubs sagt. Mit dem aktuellen Tabellen-Fünften der Super League verfolge er ehrgeizige Ziele. «Ich verspüre eine grosse Vorfreude, diese ab kommender Saison in Angriff zu nehmen.» (nih)