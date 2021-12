Bern Wolf hat seinen auslaufenden Vertrag beim HC Lugano verlängert. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz unterschrieb für zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24. «Bernd hat sich in Lugano weiterentwickelt und ist heute ein verlässlicher National-League-Verteidiger», so Lugano-Sportchef Hnat Domenichelli.

«Es war für uns schon früh klar, dass wir die Zukunft mit ihm planen. Und da Philip Wüthrich beim SCB bleiben wollte, sind wir uns in den Verhandlungen ziemlich rasch einig geworden. Er zeigt bereits in der Gegenwart, welchen Wert er für den SCB hat, und die Zukunft gehört sowieso ihm», sagt Sportchef Andrew Ebbett. (abu)

Der SCB und Philip Wüthrich haben sich auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025 geeinigt. Der 23-jährige Torhüter spielt derzeit in seiner zweiten Saison in der ersten Mannschaft und hat mit dem SCB bisher 38 Spiele in der National League absolviert.

Was der Lockdown in Österreich bewirkt hat

Coumba Sow ist die unscheinbare Aufsteigerin der Nati und die Frau der wichtigen Tore

Nach der Kür gegen Italien muss das Schweizer Nationalteam heute in Litauen (17.30 Uhr) einen Pflichtsieg einfahren. Dabei können sie mit Coumba Sow auf eine Spielerin zählen, die in jedem Spiel besser wird.

Über Coumba Sow gibt es eine Anekdote. Als sich das Schweizer Frauennationalteam an der WM 2015 in Vancouver für das Achtelfinal qualifiziert, jubelt Sow mit einem Bier in der Hand auf der Tribüne. Die College-Spielerin ist da noch weit weg vom Nationalteam. Es ist die Zeit, in der sie auch gerne mal dem Nachtleben frönt. «Ich habe damals nicht nein gesagt zu College-Partys», sagt sie.