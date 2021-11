Fliegender Wechsel

Die Tigers verlängern Vertrag von Flavio Schmutz +++ Walser bleibt bei Gottéron

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Flavio Schmutz bleibt in Langnau

Die SCL Tigers und Flavio Schmutz verlängern den Vertrag um zwei Jahre bis 2024. Der 27-Jährige ist in der laufenden Meisterschaft mit fünf Toren und acht Assists in 22 Partien der produktivste Schweizer Stürmer bei den Emmentalern. Schmutz wechselte 2020 von Fribourg-Gottéron nach Langnau und gehört dort dem Captain-Team an. (dab/sda)

Bild: keystone

Die Tigers halten Saarela und Weibel

Aleksi Saarela bleibt den SCL Tigers längerfristig erhalten. Der finnische Center, der in diesem Sommer ins Emmental gewechselt war, verlängerte den Ende Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre. Auch das 20-jährige Eigengewächs Keijo Weibel bleibt den Langnauern bis zum Ende der Saison 2023/24 erhalten. (dab/sda)

Bild: keystone

Walser bleibt bei Gottéron

Der Schweizer Internationale Samuel Walser bleibt bei Fribourg-Gottéron. Der stark umworbene Center – einst Schweizer Meister mit Davos – verlängerte für die kommenden fünf Saisons. Der 29-Jährige bestreitet die vierte Saison mit Gottéron und hat sich in mehr als 170 Partien 68 Skorerpunkte gutschreiben lassen. (abu/sda)

Lausanne engagiert Tschechen Frolik

Der Lausanne HC verpflichtete den renommierten tschechischen Flügelstürmer Michael Frolik. Der 33-Jährige erhält einen Vertrag bis Ende Saison 2022/2023. Frolik gewann 2013 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup. Er absolvierte 905 NHL-Spiele mit 403 Skorerpunkten. Mit Tschechien holte er 2011 und 2012 WM-Bronze. In der letzten Saison stand Frolik bei den Montreal Canadiens unter Vertrag, für die er allerdings nur acht Spiele bestritt und dabei ohne Skorerpunkt blieb. (nih/sda)

Bild: KEYSTONE

Lausanne verlängert mit Genazzi

Obwohl die Zeichen lange auf Abschied standen, hat Joel Genazzi nun doch seinen Vertrag beim Lausanne HC verlängert. Der Verteidiger unterschreib um drei weitere Jahre bis zur Saison 2024/25. Es ist eine grosse Ehre, dass ich seit acht Jahren in Lausanne spielen darf und ich freue mich, dass weitere Jahre dazukommen, sagt der 33-Jährige. (abu)

Bild: keystone

SCB holt Kanadier Christian Thomas zurück

Der SC Bern reagiert auf den wenig überzeugenden Saisonstart mit der Verpflichtung eines fünften ausländischen Stürmers. Für den Rest der Saison engagieren die Berner den Kanadier Christian Thomas. Der 29-jährige Olympia-Teilnehmer von 2018 hatte am Ende der Saison 2019/2020 bereits einmal ein kurzes Gastspiel beim SCB gegeben. In seinem einzigen Spiel – anschliessend wurde die Spielzeit wegen der Corona-Pandemie abgebrochen – erzielte Thomas einen Treffer.



Thomas, der die Erfahrung von 27 NHL- und 348 AHL-Partien mitbringt und 2017 mit dem Team Canada den Spengler Cup gewonnen hat, begann die laufende Saison in der KHL beim kasachischen Klub Barys Nur-Sultan (ehemals Barys Astana) und trifft am Mittwoch in Bern ein. Weil mehrere Ausländer im Team seit einiger Zeit angeschlagen seien, benötige man in diesem Bereich Spielraum, begründete Bern in einer Mitteilung das Engagement des Flügelstürmers. (pre/sda)

Lugano holt einen kanadischen Goalie

Der HC Lugano hat auf die Verletzung von Stammkeeper Niklas Schlegel reagiert und den Kanadier Leland Irving bis zum Saisonende verpflichtet. Der 33-Jährige stand zuvor bei den Malmö Redhawks unter Vertrag, wo er allerdings in dieser Saison keine Partie bestreiten durfte.

Irving versuchte mehrere Jahre lang, in der NHL Fuss zu fassen, brachte es aber nur auf 13 Einsätze für die Calgary Flames. In Europa spielte der Keeper bereits in Finnland, Russland und Italien. (dab)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Romain Loeffel (Verteidiger, 31)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇿 Michael Frolik (Stürmer, 33)

kommt von den Montreal Canadiens (NHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Christoph Bertschy (Stürmer, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

...