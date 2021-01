Sport

Fliegender Wechsel

Eishockey-Transfers: Spielertausch zwischen Davos und Biel ist perfekt



Fliegender Wechsel

Spielertausch zwischen Davos und Biel ist perfekt +++ Verteidigt Müller bald für Zug?

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Doppelter Spielertausch ist perfekt

Zwischen dem HC Davos und dem EHC Biel kommt es zu einem doppelten Spielertausch. Perttu Lindgren und Luca Hischier wechseln vom Bündnerland ins Seeland, David Ullström und Valentin Nussbaumer gehen den umgekehrten Weg.

Spannend ist vor allem der Tausch der beiden Nordländer Lindgren und Ullström. Der 33-jährige Finne Lindgren war in den letzten Jahren einer der Grossen auf Schweizer Eis. 2015 wurde er mit dem HCD Meister, ein Jahr später MVP der National League. Nach einer Hüftoperation kehrte er nochmal zu alter Stärke zurück, in dieser Saison kam er aber nie in Fahrt, so dass letzte Woche entschieden wurde, die Zusammenarbeit zu beenden.

Der Schwede Ullström kam in dieser Saison verletzungsbedingt erst zu elf Einsätzen. Bei allen vier Spielern wären die Verträge mit ihrem aktuellen Klub sowieso Ende Saison ausgelaufen. Die beiden Ausländer engagierten sich vorerst bis Ende Saison, Nussbaumer unterschrieb in Davos bis 2023, Hischier in Biel bis 2024. (pre/sda)

Zug an Mirco Müller interessiert

Obwohl die NHL in wenigen Tagen loslegt, steht Mirco Müller noch immer ohne Vertrag da. Wenigstens ab der nächsten Saison könnte der Winterthurer für den EV Zug auflaufen. Sportchef Reto Kläy sagt: «Wenn jemand sagt, Mirco Müller ist kein interessanter Kandidat, dann nur aus finanziellen Gründen.» Soll heissen: Wenn man es irgendwie finanzieren kann, soll der Verteidiger auch kommen. Schliesslich verlassen im nächsten Sommer mit Raphael Diaz (zu Fribourg) und Santeri Alatalo (vermutlich zu Lugano) zwei wichtige Verteidiger den EVZ. (abu)

Bild: KEYSTONE

Suri zurück zu Zug?

Neben Fabrice Herzog soll ein weiterer Ex-Zuger zum EVZ zurückkehren. Wie der «Blick» berichtet, soll Reto Suri sich wieder seinem langjährigen Stammklub anschliessen. Der 31-Jährige wechselte auf die letzte Saison hin nach Lugano. In dieser Saison hat er nach 16 Spielen zwei Tore und vier Assists auf dem Konto.

Bild: keystone

Interesse an HCD-Verteidiger Magnus Nygren

Die Zukunft von Magnus Nygren ist weiterhin offen. Der Vertrag des schwedischen Verteidigers beim HC Davos läuft nach dieser Saison aus. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit eine Rückkehr in seine schwedische Heimat Karlstad, wo seine Familie immer noch wohnt. Allerdings sollen unlängst auch der EV Zug und der SCB Interesse angemeldet haben.

Bild: keystone

Guerra vor dem Absprung?

Der HCD droht nach Félicien Du Bois (Rücktritt) und Magnus Nygren (vermutlich nach Schweden) einen weiteren Verteidiger zu verlieren: Samuel Guerra soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Lugano stehen. Guerra hat in dieser Saison in 17 Spielen vier Tore und einen Assist auf dem Konto.

Bild: keystone

Die Übersicht

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war auf dem Transfermarkt lange Zurückhaltung angebracht. Nun scheint das Karussell aber definitiv zu laufen. Noch sind viele Gerüchte im Umlauf, Bestätigungen stehen allerdings meist noch aus.

ZSC Lions

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll vom EV Zug kommen

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll vom HC Davos kommen



Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Inti Pestoni (Stürmer, 29)

wechselt zu Ambri-Piotta​

Gerüchte 💬

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

🇨🇭André Heim (Verteidiger, 22)

soll zu Ambri-Piotta wechseln

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪Perttu Lindgren (Stürmer, 33)

kommt vom HC Davos

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 25)

kommt vom HC Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Jason Fuchs (Stürmer, 25)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Valentin Nussbaumer (Stürmer, 20)

wechselt zum HC Davos

🇸🇪David Ullström (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

🇨🇭Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

soll zum EV Zug wechseln





Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Samuel Kreis (Verteidiger, 26)

soll vom EHC Biel kommen

🇨🇭Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

soll vom HC Davos kommen

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 31)

soll vom HC Lugano kommen

🇨🇭Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

soll zu Fribourg-Gottéron gehen

🇨🇭Santeri Alatalo (Verteidiger, 30)

soll zum HC Lugano gehen

🇨🇭Grégory Hofmann (Stürmer, 28)

soll nach Nordamerika wechseln



Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Raphael Diaz (Verteidiger, 34)

soll vom EV Zug kommen



Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Axel Simic (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Valentin Nussbaumer (Stürmer, 20)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪David Ullström (Stürmer, 31)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Félicien Du Bois (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇸🇪Perttu Lindgren (Stürmer, 33)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

🇨🇭Samuel Guerra (Verteidiger, 27)

soll zum HC Lugano wechseln

🇨🇭Fabrice Herzog (Stürmer, 26)

soll zum EV Zug wechseln

🇦🇹 Benjamin Baumgartner (Stürmer, 20)

soll nach Schweden wechseln

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 30)

soll nach Schweden wechseln, aber auch Zug und Bern sind interessiert

🇨🇭Dominic Buchli (Verteidiger, 22)

soll zu den SCL Tigers wechseln

🇨🇭Lorenz Kienzle (Verteidiger, 32)

soll Davos verlassen



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Daniel Manzato (Goalie, 36)

soll zum SC Bern wechseln



Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Jason Fuchs (Stürmer, 25)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

Etienne Froidevaux (Stürmer, 31)

soll Lausanne verlassen



Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭Inti Pestoni (Stürmer, 29)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Yanik Burren (Verteidiger, 24)

soll vom SC Bern kommen

🇨🇭André Heim (Verteidiger, 22)

soll vom SC Bern kommen



Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

🇨🇭Andrea Glauser (Verteidiger, 24)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Federico Lardi (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Julian Schmutz (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos



Gerüchte 💬

🇨🇭Raphael Kuonen (Stürmer, 28)

soll zum EHC Kloten wechseln

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

soll zu den Rapperswil-Jona Lakers wechseln



Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

...

Abgänge ❌

...

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 22)

soll nach Schweden wechseln

🇨🇭Flurin Randegger (Verteidiger, 32)

soll zum EHC Kloten wechseln

🇨🇭Benjamin Neukom (Stürmer, 29)

soll von den SCL Tigers kommen



Bild: keystone

