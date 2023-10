Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Gleichzeitig verleiht der dreifache Meister Verteidiger Arno Nussbaumer an La Chaux-de-Fonds. Der 20-Jährige war zuletzt überzählig und soll beim aktuellen Zweiten der Swiss League Spielpraxis sammeln. (sda)

Sven Leuenberger spielt auch in der nächsten Zukunft für den EV Zug . Der 24-jährige Center hat den Ende Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um vier Jahre verlängert. (abu/sda)

Jurco bringt Erfahrung aus 231 NHL-Partien mit. Zuletzt hielt er sich in seiner Heimat fit, nachdem er vergangene Saison beim chinesischen KHL-Teilnehmer Kunlun Red Star unter Vertrag stand. (kat/sda)

Der HC Davos verpflichtet aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle diverser Leistungsträger den Flügelstürmer Tomas Jurco . Der 30-jährige Slowake stösst per sofort für vorerst einen Monat zu den Bündnern.

Der HC Lugano gibt die Verpflichtung von David Aebischer für die nächste Saison bekannt. Der 23-jährige Freiburger, der von Patrick Fischer diesen Frühling erstmals in die A-Nati berufen wurde, kommt von den Rapperswil-Jona Lakers und unterschreibt bei den Tessinern einen Fünfjahresvertrag. (abu/sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Es ist wieder Rugby-Time – alles, was du zur WM in Frankreich wissen willst

Angriff auf Israel: Gefangen in einer Spirale des Hasses

21 Anweisungen auf Schildern, die dich an der menschlichen Logik zweifeln lassen

Selenskyj: Russland will auch Krieg im Nahen Osten lostreten+Tote nach russischem Angriff

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zum Autobahnausbau in der Schweiz

Warum züchtigen manche fromme Christen ihre Kinder? Weil es die Bibel so will

150'000 Raketen: Diese Islamisten haben alleine fast so viel Feuerkraft wie Europa

Und hier: 26 lustige Fails für ein bisschen Spass am Dienstag

Gibt es Trophäen? Was du diese NHL-Saison von Josi, Hischier und Co. erwarten kannst

Die neue NHL-Saison beginnt mit viel rot-weisser Power. Zehn Schweizer Stammspieler stehen in den Startlöchern und vier weitere kämpfen um Einsatzminuten. Das kannst du von ihnen erwarten.

Die NHL-Schweizer wollen in diesem Jahr Silberware abräumen. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid sind Mitfavoriten auf den Stanley Cup. Kevin Fialas LA Kings wollen in den Playoffs ebenfalls lange dabei sein. Hischier könnte seine erste Selke-Trophy anvisieren und Roman Josi muss man für die Auszeichnung zum besten Verteidiger immer auf der Rechnung haben.