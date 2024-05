Jubelt die Nati auch heute Abend gegen Finnland? Bild: keystone

Nur einer der beiden Schweizer Angstgegner ist im Viertelfinal noch möglich

Heute geht an der Eishockey-WM in Prag und Ostrava der letzte Spieltag der Gruppenphase über die Bühne. So ist die Ausgangslage für die Schweizer Nati.

Der heutige Spielplan

Gruppe A:

Gruppe B:

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

Auf wen trifft die Schweiz im Viertelfinal?

Bereits jetzt ist klar, dass die Schweizer Nati die Vorrunde auf dem zweiten oder dritten Platz beendet. Von Finnland kann sie nicht mehr eingeholt werden, und Kanada bleibt in jedem Fall vor den Schweizern.

Für Platz 2, der zum Verbleib in Prag berechtigt, ist das Team von Patrick Fischer aber auch auf etwas Schützenhilfe von Kanada angewiesen. Nehmen die Ahornblätter Tschechien mindestens einen Punkt ab, könnte die Schweiz mit einem Sieg nach 60 Minuten gegen Finnland an den Gastgebern vorbeiziehen. Bei Punktgleichheit entscheidet an der Eishockey-WM das Direktduell, wer sich den besseren Platz in der Tabelle holt.

Doch wer würde als Gegner im Viertelfinal warten? Da ist noch vieles offen. Klar ist bis jetzt einzig: Angstgegner Schweden kann vorerst aus dem Weg gegangen werden. Die «Tre Kronor» liegen uneinholbar an der Spitze der Gruppe B und treffen damit auf den Viertplatzierten der Schweizer Gruppe.

Bleiben heute die grossen Überraschungen aus, dann würde mit Platz 2 wohl der andere Angstgegner in den Viertelfinals warten: Deutschland. Bei Platz 3 scheint der realistischste Viertelfinalgegner die USA zu sein. Die Slowakei könnte wohl nur gegen Schweden überraschen und noch vorrücken, wenn diese mehrere Spieler schonen. Trotzdem bräuchten die Slowaken dafür auch Ausrutscher von Deutschland oder den USA.

Was ist mit Österreich?

Österreich darf sich weiterhin Hoffnung auf eine überraschende Viertelfinalqualifikation machen. Dafür braucht es heute Mittag erstmals einen Sieg nach 60 Minuten gegen Grossbritannien – was durchaus machbar ist. Dann ist das Team von Trainer Roger Bader aber auch auf etwas Schweizer Schützenhilfe angewiesen.

Bezwingen die Schweizer am Abend Finnland nach 60 Minuten, dann haben die Österreicher genau wie die Finnen zehn Punkte auf dem Konto. Und da die Austria-Auswahl das Direktduell gegen die Skandinavier gewonnen hat, stünden sie auf deren Kosten im Viertelfinal gegen Schweden.

Wer steigt ab?

Bereits seit gestern stehen die beiden Absteiger fest. Grossbritannien hat nach sechs Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto und kann auch mit einem Sieg gegen Österreich den Gang in die Division 1A nicht verhindern. In der anderen Gruppe ist Polens Turnier mit einem Punkt aus sieben Spielen bereits vorbei.

Die Briten steigen ein Jahr nach dem Aufstieg gleich wieder ab. Bild: keystone

Die beiden Mannschaften werden nächstes Jahr an der WM in Schweden und Dänemark durch Ungarn und Slowenien ersetzt, die den Aufstieg aus der tieferen Division schafften.