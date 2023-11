Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Der 26-jährige Van Pottelberghe, der beim EV Zug die Nachwuchsstufen durchlaufen und danach seine sportliche Entwicklung in Schweden bei Linköping vorangetrieben hat, hatte sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz dem HC Davos angeschlossen. (kat/sda)

Torhüter Joren van Pottelberghe wechselt innerhalb der National League auf die kommende Saison hin den Arbeitgeber. Der derzeit beim EHC Biel tätige Schweizer Internationale mit belgischen Wurzeln spielt in den kommenden drei Jahren für den HC Lugano .

Der Bruder von NHL-Profi Nico Hischier war mit dem SC Bern zweimal Meister (2016 und 2017). Die weiteren Stationen in der National League waren Davos und seit 2021 Biel. In der vergangenen Saison bestritt er mit den Seeländern den gegen Servette verlorenen Playoff-Final. (dab/sda)

Bald in Genf: Luca Hischier.

Bald in Genf: Luca Hischier. Bild: keystone

Jérôme Bachofner , der von den ZSC Lions bereits an den EHC Biel ausgeliehen wurde, wechselt definitiv zu den Seeländern. Der Flügelstürmer hat beim EHCB einen Vertrag bis im Sommer 2025.

In der Champions Hockey League geht es für ein Schweizer Trio um die Wurst

Die Hockey-Nati hat sich am Karjala Cup mit drei Niederlagen nicht mit Ruhm bekleckert. Nun wollen wenigstens drei National-League-Klubs international für positive Schlagzeilen sorgen.

Am Dienstag beginnt in der Champions Hockey League mit den Achtelfinals die K.-o.-Phase. Mit Genève-Servette, Biel und den Rapperswil-Jona Lakers sind alle drei Schweizer Teams trotz Schwierigkeiten in der National League noch dabei.