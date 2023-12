Hrubec (32) stiess im Sommer 2022 aus der russischen KHL zu den ZSC Lions. Er wurde Meister in Tschechien mit Ocelari Trinec (2019) und in Russland mit Awangard Omsk (2022). Mit der tschechischen Nationalmannschaft bestritt er drei Weltmeisterschaften und einmal Olympische Spiele. (abu/sda)

Johnny Kneubühler wechselt auf die kommende Saison von Ambri-Piotta zu Biel . Der 27-jährige Stürmer, der in seiner sechsten Saison mit den Leventinern steht, bestritt im Frühling dieses Jahres im Rahmen der WM-Vorbereitung seine ersten Länderspiele für die Schweiz. In Biel unterschrieb Kneubühler einen für drei Saisons gültigen Vertrag. (nih/sda)

So, du glaubst also, den USA gehe es mies?

Nach Kritik am Krieg: Autor Akunin in Russland nun als «Terrorist» gelistet

Winterthur siegt auch gegen Lausanne-Sport und hievt sich auf den 7. Platz

Der FC Winterthur kommt wenige Tage nach dem 2:1-Prestigesieg gegen den FC Zürich zu einem zweiten Heimerfolg in Serie. Das 1:0 gegen Lausanne-Sport ermöglicht dem FCW den Sprung vom 10. auf den 7. Platz.

In der vergangenen Spielzeit hatte sich Winterthur trotz Offensivschwäche in der Super League gehalten. Unter Patrick Rahmen, dem Nachfolger von Bruno Berner auf der Trainerbank der Zürcher, überzeugt das Team nun besonders in der Vorwärtsbewegung. Nach 18 Runden hat es bereits 31 Tore erzielt und damit gleich viele wie in der gesamten letzten Saison.