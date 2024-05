Die Resultate des 34. Spieltags:

Leverkusen bleibt «Neverlusen» und darf ungeschlagen die Schale stemmen – Köln steigt ab

Eine ganze Saison lang ohne Niederlage: Bayer Leverkusen hat das scheinbar Unglaubliche tatsächlich geschafft. Der neue deutsche Meister war auch am letzten Spieltag 2023/24 nicht zu schlagen, gewann 2:1 gegen den FC Augsburg und machte den historischen Rekord damit perfekt.

Victor Boniface (12.) und Robert Andrich (27.) trafen für die Werkself, Mert Kömür (62.) traf zum Anschlusstreffer für die Gäste. Leverkusen hat damit von 34 Saisonspielen 28 gewonnen, sechsmal trennte sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso unentschieden.

Bayern noch einmal desolat

Mit einer 2:4-Niederlage in Hoffenheim hat Bayern München die Vizemeisterschaft verspielt. Die Münchner beenden die Saison damit sowohl hinter Meister Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart nur auf Platz drei. Denn der VfB gewann sein Heimspiel am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach souverän mit 3:0 und überholte damit die Bayern noch.

Mathys Tel brachte die Münchner zunächst früh in Führung. Die Vorlage dazu lieferte Thomas Müller, der mit seinem 473. Bundesligaspiel mit Bayerns bisherigem Rekordhalter Sepp Maier gleichzog. Alphonso Davies erhöhte nach Pass von Tel nur wenig später auf 2:0 für die Bayern. Erneut nur zwei Minuten danach kam Hoffenheim aber direkt durch Nationalstürmer Maximilian Beier zum 1:2-Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit ging der Spielfluss der Bayern zunehmend verloren. Folgerichtig kam Hoffenheim durch den Treffer von Andrej Kramaric zum verdienten 2:2-Ausgleich. Kramaric sorgte kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag dann noch für zwei weitere Tore und damit die Entscheidung.

Köln steigt ab – Bochum in der Relegation

Den Abstieg nicht mehr verhindern konnte der 1. FC Köln. Die Rheinländer verloren am letzten Spieltag beim 1. FC Heidenheim mit 1:4 und konnten den Gang in die zweite Liga nicht mehr verhindern.

Parallel rettete sich Union Berlin kurz vor Schluss. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schoss Unions Kevin Volland einen Strafstoss an den Pfosten. Janik Haberer staubte aber ab und erzielte den 2:1-Siegtreffer, der Platz 15 bedeutete. Der VfL Bochum muss nach einer 1:4-Niederlage in Bremen in die Relegation.

Reus trifft zum Abschied

Dortmunds Vereinsikone Marco Reus hat sein emotionales letztes Heimspiel für die Borussia mit einer Traumleistung gekrönt. Beim ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Darmstadt 98 überragte der 34-Jährige mit einem Tor und einer Vorarbeit für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, die damit auch eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid feierte. (pre)