Lewis Hamilton liess im Kampf um den Sieg auf WM-Leader Max Verstappen stehen. Bild: keystone

Meisterstück in Sao Paulo – Lewis Hamilton siegt nach fulminanter Aufholjagd

Ein entfesselter Lewis Hamilton gewinnt nach einer starken Aufholjagd den Grand Prix von Brasilien. Der Weltmeister siegt im Mercedes vor Max Verstappen im Red Bull und Teamkollege Valtteri Bottas.

Für Hamilton war es der 101. Sieg in der Formel 1, der sechste im 19. Saisonrennen und der dritte auf der Strecke in Interlagos nach 2016 und 2018. Damit verkürzte der Engländer, der das Rennen nach einer Rückversetzung wegen eines unerlaubten Motorwechsels nur von Startplatz 10 in Angriff nehmen konnte, den Rückstand in der WM-Wertung auf den führenden Verstappen auf 14 Punkte.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, blieben im viertletzten Rennen dieser Saison ohne Punkte. Der Finne klassierte sich als Zwölfter, der Italiener als Vierzehnter. (dab/sda)